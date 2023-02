Po skokih vodita Riiber in Yamamoto, Slovenci daleč zadaj

Tako Jarl Magnus Riiber kot Ryota Yamamoto sta skočila 103,5 m, Norvežan je prejel desetinko točke boljše oceno, na 10-kilometrski tek pa bosta krenila sočasno. Njuna najbližja zasledovalca sta Nemec Julian Schmid, ki je bil s 104 metri najdaljši na skakalnici in Avstrijec Franz Josef Rehrl, ki je pristal pri 100 metrih. Oba bosta šla v smučino 25 sekund za vodilnima.

Najboljši tekmovalec sezone Avstrijec Johannes Lamparter je pristal pri 93,5 m in ga v boju za odličje čaka izjemno težka naloga, saj za prvim mestom zaostaja 1:35 minute, za tretjim pa 1:10. Bržkone se v boj za odličja ne bo vmešal niti olimpijski prvak Nemec Vinzenz Geiger, ki ima kot 15. minuto in pol zaostanka za vodilnima.

Slovenci se v boj za visoka mesta niso vključili. Najboljši po skoku je Matic Gerbajs na 28. mestu (2:02 minute zaostanka za tek), 31. Gašper Brecl (2:05), 44. Matija Zelnik (3:31) in 45. Matic Hladnik (3:43).

"Nisem zadovoljen, pričakoval sem več. Ta skakalnica mi ne ustreza, nisem se znašel na njej. Skok je bil povprečen, tak kot na treningih, ni bilo presežka. Prepozno sem odrinil, enostavno nisem imel želene hitrosti in višine. Skakalni del je boljši pri meni, a je pred mano kar nekaj tekmovalcev, ki ne tekmujejo v svetovnem pokalu, zato pričakujem, da bom tokrat v teku nekaj mest pridobil. Proga je zelo zanimiva, dolgi in precej položni klanci pa zahtevajo delo, kot tudi spusti, saj je veliko zavojev in še južni sneg je. Vsaj sonce je danes namesto napovedanega dežja," je pojasnil prvi mož ekipe in daleč najbolj izkušen Gašper Brecl.

Ni pa najboljši Slovenec pred tekaškim delom, tri mesta pred njim je Matic Garbajs, ki je povedal: "Na treningu sem imel daljše skoke, ampak na tekmi tudi ni bilo slabo, ostal sem v boju za kar dober izid. Moj najdaljši skok na treningu je meril 95,5 metra, to sem si želel. A sem prvič na veliki tekmi, tudi v svetovnem pokalu še nisem startal, to je zame povsem nova izkušnja. Tekaška proga je težka, večina tekmovalcev je starejših in močnejših od mene, bom pa vseeno skušal storiti vse, da bi imel dober tekaški nastop."

Tekaški del se bo začel ob 15.30.