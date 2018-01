Petra Prevca in drugih niso spustili po letalnici

Peter Prevc je bil v soboto s šestim mestom najboljši slovenski skakalec, potem ko so Jerneju Damjanu drugi skok zaradi nepravilnega dresa črtali. A danes nista mogla skakati, ker je bil veter na Kulmu premočan. Foto: Sportida

Skakalci bi morali v nedeljo najprej ob 12.30 opraviti s kvalifikacijami, vendar je bil veter na letalnici na Kulmu premočan, zato so jih odpovedali. Organizatorji tudi ob 14.15 niso mogli začeti preizkušnje, saj moč vetra ni pojenjala. Tekmo so najprej prestavili na 14.45, nato na 15. uro, a so jo še pred tem odpovedali.

Tako so na Kulmu izpeljali le sobotno tekmo, ki je bila generalka pred svetovnim prvenstvom v poletih v Oberstdorfu, kjer se bo s kvalifikacijami vse skupaj začelo 18. januarja.

V soboto je imel na avstrijski letalnici največ razloga za veselje Norvežan Andreas Stjernen, ki je poletel do prve zmage v karieri. Družbo na zmagovalnem odru sta mu delala rojak Daniel Andre Tande in Švicar Simon Ammann.

Od slovenskih skakalcev je bil sprva na petem mestu najvišje uvrščen Jernej Damjan, a so mu zaradi nepravilnega dresa črtali drugi skok in je na koncu zasedel 29. mesto. Tako je bil od naših najvišje uvrščen Peter Prevc na šestem mestu. Anže Semenič je bil osmi, Domen Prevc 11., Tilen Bartol 18. Le Žiga Jelar ni bil med dobitniki točk.