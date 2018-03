Predčasen konec Slovenk, slavje Francozinj

Oslo, ženska štafeta

Ženska izbrana vrsta Francije je zmagovalka današnje biatlonske štafete za svetovni pokala v Holmenkollnu nad Oslom. Drugo mesto so osvojile Nemke, tretje pa Italijanke. Slovenijo so tekmice v tretji predaji prehitele za krog in štafeta je predčasno sklenila tekmo.

Slovenke so štafetno preizkušnjo končale predčasno. Zmagale so Francozinje. Foto: Sportida

Glavni cilj Slovenk v konkurenci 23 reprezentanc je bil dober trening za neizkušeno vrsto. Solidno je začela mlada Urška Poje, ki je resda predala kot 19., a z zmernim zaostankom 1:31 minute. Ko je morala Anja Eržen v kazenski krog, pa je bilo jasno, da bosta Nina Zadravec, ki je startala tri minute in pol za vodilno, in Polona Klemenčič težko zdržali v istem krogu z najboljšimi. Zadravčeva v zadnjem krogu res ni zdržala in pred predajo so jo prehitele Francozinja Anais Bescond, Italijanka Federica Sanfilippo, Nemka Laura Dahlmeier in Norvežanka Marte Olsbu.

Na koncu sta o zmagovalki na tekmi odločali Francozinja in Italijanka, na svojo priložnost sta prežali Nemka in Norvežanka. Norvežanka Olsbujeva je morala po strelskem postanku leže v kazenski krog in v boju za stopničke so ostale tri reprezentance. Francozinja je bila prepričljiva v smučini in si privoščila vsega en kazenski krog, s čimer tekmicam ni dopustila presenečenja. V dvoboju z Dahlmeierjevo pa je bila prešibka Sanfilippova, ki je za nameček še popravljala na strelišču, kar je dvakratna olimpijska prvakinja izkoristila in Nemčijo pripeljala na drugo mesto.

Slovenija pa se je tokrat pridružila Litvi, Bolgariji in Kitajski, ki so tekmo predčasno sklenile že prej.