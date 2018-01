Olimpijski junak, ki je nekaj časa stanoval v psihiatrični bolnišnici #video

Skok v športno preteklost

Eddie "The Eagle" Edwards je nekdanji britanski smučarski skakalec, ki se je vpisal v zgodovino olimpijskih iger. Trideset let pozneje se številni še spominjajo olimpijskega junaka, ki se je leta 1988 v Calgaryju vtisnil v srca navijačev. Postal je prava športna zvezda, čeprav je bil na obeh skakalnicah zadnji.

Eddie "The Eagle" Edwards se je za smučarske skoke odločil, ker je bilo to poceni. Foto: Guliver/Getty Images

Verjetno se redko kdo spomni zmagovalcev olimpijskih iger iz leta 1988 v Calgaryju. Skoraj vsak ljubitelj športa pa se spomni britanskega smučarskega skakalca Michaela Edwarsa oziroma Eddieja "The Eagla" Edwardsa. V njegovem primeru je rezultat povsem drugotnega pomena. Edwards je na obeh skakalnicah zasedel zadnje mesto, a vendarle ob tem dosegel svoj osebni rekord – 71 metrov. Še bolj pomembno je bilo to, da jo je odnesel brez poškodb. Lahko rečemo, da je pri njem dejansko veljal rek ustanovitelja modernih olimpijskih iger Pierra de Coubertina: "Pomembno je sodelovati, ne zmagati."

Na olimpijskih igrah v Calgaryju je slovenski skakalec Matjaž Debelak dosegel dve medalji. Na veliki skakalnici je bil posamično tretji, na ekipni tekmi pa je bil s takratno ekipo Jugoslavije drugi.

Eddie "The Eagle" Edwards je na olimpijskih igrah postal prava zvezda. Na novinarskih konferencah je moral odgovarjati na vprašanja tudi do štiri ure. Foto: Guliver/Getty Images

Za Eddieja je bila pot do olimpijskih iger vse prej kot lahka, saj ga pri britanski zvezi niso podpirali. Pravzaprav so nekateri funkcionarji menili, da je sramota njihove reprezentance. Na olimpijskih igrah pa je vso slavo požel prav on. Bil je prva zvezda olimpijskih iger. Po njem je bil pozneje posnet film, kjer so ga prikazali precej drugačnega, kot je bil v resnici. Prikazan je bil kot športni klovn, a je bil vse prej kot to.

Za Sarajevo mu je malo zmanjkalo, da bi nastopil v smuku

Eddie se je v mladih letih ukvarjal z vrsto drugih športov. Med drugim je bil zelo dober nogometni vratar, vendar ga je huda poškodba levega kolena oddaljila od nogometnih zelenic. Pozneje se je posvetil alpskemu smučanju. Malo mu je zmanjkalo, da bi se leta 1984 uvrstil v olimpijsko reprezentanco, ko so bile olimpijske igre Sarajevu. Razlog za to naj bi bil, da ga trener reprezentance ni maral. Odločil se je, da bo šel svojo pot, a je moral zaradi prevelikega finančnega zalogaja, ki ga zahteva alpsko smučanje, leta 1986 to opustiti.

Želja po nastopu na olimpijskih igrah je bila še vedno velika. Zato se je odločil, da bo poskusil v skokih. "Nisem imel denarja, zato sem mislil, da je bolje, da poskusim nekaj cenejšega. Šel sem na smučarske skoke v Lake Placid in si mislil, tole je videti v redu,'' je pred časom povedal za Guardian.

Po tekmi so se novinarji zgrinjali okoli njega. Foto: Guliver/Getty Images

Stanoval je v psihiatrični bolnišnici in nosil šest parov nogavic

Prve korake v smučarskih skokih je naredil prav v Lake Placidu, kjer sta ga trenirala John Viscome in Chuck Berghorn. Da je lahko privarčeval vsak cent, je na Finskem stanoval celo v psihiatrični bolnišnici, kjer je pozneje izvedel, da se je uvrstil olimpijsko reprezentanco. Nastanitev ga je stala le funt na dan (1,15 evra). Opravljal je tudi priložnostna dela (košenje trave, varovanje otrok, delal je tudi v hotelih in kuhinjah).

Po Evropi je potoval z maminim avtomobilom. Čelado mu je dala italijanska reprezentanca, smuči pa je dobil od Avstrijcev. Moral je nositi kar šest parov nogavic, da so mu bili skakalni čevlji prav. Ko si je pri enem izmed padcev zlomil čeljust, se je zaradi previsokih stroškov odpovedal zdravljenju v bolnišnici in si kar sam saniral poškodbo.

Zaradi spremembe pravil mu ni več uspelo

Eddie the Eagle se je želel uvrstiti tudi na naslednje olimpijske igre, vendar mu zaradi spremembe pravila - vsi, ki želijo nastopiti na igrah, se morajo na mednarodnih tekmah uvrstiti med 30 odstotkov najboljših - to ni uspelo. Leta 1998, ko je bil star 34 let, se je športno upokojil.

Eddie Edwards je zaradi svojih vratolomnih padcev večkrat pristal v bolnišnici. Foto: Guliver/Getty Images

Samo v enem letu je zaslužil 700 tisoč evrov

Slava na olimpijskih igrah mu je odprla marsikatera vrata. Podpisal je veliko novih pogodb, ki so mu nanesle kar nekaj denarja. Po nekaterih virih je samo leta 1988 zaslužil okoli 600 tisoč funtov (700 tisoč evrov). Štiri leta pozneje je prijavil stečaj. Kot je povedal, se je odločal za napačne naložbe. Zato se je vrnil k svojemu prvotnemu poklicu (gradbeništvu). Danes ima predavanja in motivacijske govore. Pozneje je prodal še pravice za film, ki je požel kar nekaj zanimanja.