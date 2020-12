Nov stop znak za Štuhčevo in tekmice

Izvedbo uvodnih tekem sezone v hitrih disciplinah za smučarke onemogoča neugodno vreme. Organizatorjem delo otežujejo obsežne snežne padavine.

BREAKING:Because of the high danger of avalanches due to snow precipitation throughout the Engadine, WSL Institute for Snow and Avalanche research SLF of Davos has decided to close the ski areas in the Upper Engadine. As a result of this decision, tomorrow women’s race cancelled. pic.twitter.com/qBdqGsYvK1