Od zabojnika, kamnitih uteži in majhne peči do sodobnega nordijskega centra

Žiri, naselje v Poljanski dolini z dolgo in bogato zgodovino smučarskih skokov, imajo po 17 letih čakanja končno nov, sodoben nordijski center. V centru se bodo lahko urili mladi, obetavni skakalci in skakalke, ob tem pa bo odličen vadbeni center za reprezentanco.

Gradnja nordijskega centra v Žireh, ki ga oglašujejo kot najsodobnejšega, je po 17 letih končana. Smučarski skakalni klub Žiri ga je v nedeljo uradno predal svojemu namenu, ob tej priložnosti pa gorenjski regijski center preimenoval v Nordijski center Poclain, so sporočili iz Smučarske zveze Slovenije.

Največ zaslug za zgraditev tega športnega centra, kjer poleg treningov smučarskih skokov osnovnošolske mladine potekajo tudi številna tekmovanja, imata občina Žiri in Fundacija za šport, ki sta prispevali večino finančnih sredstev, pomemben pa je tudi delež SSK Žiri ter njegovih številnih podpornikov, med katerimi je kot sponzor v ospredje stopila družba Poclain Hydraulics.

"Gradnja je trajala dolgih 17 let in v tem času se je zamenjalo kar nekaj generacij tekmovalcev in trenerjev," je zadovoljen Leon Šikovec, predsednik SSK Žiri.

V žirovskem klubu trenira 40 tekmovalcev in tekmovalk. Vrednost celotne investicije znaša 1,8 milijona evrov. Danes tu redno trenira 40 tekmovalcev in tekmovalk, kar klub uvršča med večje skakalne klube v državi. V zadnjih devetih letih je občina Žiri za center namenila okoli 700 tisoč evrov, veliko pa so v SSK Žiri postorili tudi sami.

Ljubo Jasnič, predsednik zbora in odbora za skoke in nordijsko kombinacijo, je prepričan, da Nordijski center Poclain ob Planici dopolnjuje slovensko diamantno ogrlico, s katero tako uspešno predstavljajo Slovenijo in slovenski smučarski nacionalni šport, ki je po njegovem mnenju številka 1 v Sloveniji.

Trenutno je v Sloveniji že 60 tovrstnih objektov z izjemo Prekmurja in Dolenjske, registriranih pa je 591 tekmovalcev in tekmovalk v smučarskih skokih, od najmlajših pa vse do tistih v ekipi A.

Na manjši skakalnici v Žireh sta prve skoke opravili zdaj že izkušeni članici slovenske skakalne vrste Nika Križnar in Ema Klinec, ki redno posegata po vidnejših uvrstitvah tudi v mednarodnem merilu. Nad njima bdi selektor Zoran Zupančič, strokovni vodja SSK Žiri in glavni trener ženske skakalne reprezentance.

"Spominjam se leta 2004 in svojih začetkov, ko so bili tu le zabojnik, kamnite uteži in mjhna peč, na kateri smo se lahko pogreli. Danes se Nordijski center Poclain tu v Žireh z opremo, ki jo ima, s skakalnicami, tirno vzpenjačo, izjemnim fitnesom in garderobami lahko meri z najboljšimi centri na svetu. In lahko tudi povem, da je, če na tukajšnji 60-metrski skakalnici skočiš dobro, velika verjetnost, da boš skočil dobro tudi drugje," je prepričana Ema Klinec, uspešna žirovska športnica, ki se je po hudi poškodbi in sedmih mesecih znova vrnila ter že trenirala na žirovski skakalnici.