Ključno bo, kako se bo odzval Laniškov hrbet

Po osvojeni bronasti medalji na srednji skakalnici na nordijskem svetovnem prvenstvu v Oberstdorfu je imel Anže Lanišek dobro izhodišče tudi za večjo skakalnico, na kateri se bodo skakalci danes ob 17. uri pomerili za nov komplet odličij. A Lanišek ima težave s hrbtom, ki so mu ponagajale tudi v četrtkovih kvalifikacijah. Ob njem bodo nastopili še Peter Prevc, Cene Prevc in Bor Pavlovčič.

Če ne bi imel težav s hrbtom, bi bil Anže Lanišek zagotovo med boljšimi tudi na treningu in v kvalifikacijah pred današnjo preizkušnjo na nordijskem svetovnem prvenstvu v Oberstdorfu. Sprva je izpustil sredin trening, ob četrtkovem poskusnem skoku občutil bolečino ob doskoku, v kvalifikacijskem pa že na zaletni mizi.

Pokazal je, da je pravi borec, optimizem pa ga ni zapustil niti zaradi težav, ki ga bremenijo. Povrhu vsega je imel še ene od najslabših razmer v zraku, a stisnil zobe in kvalifikacije končal na 17. mestu. Ali bodo masaže uspešne in koliko, bomo izvedeli na tekmi, ki se bo začela ob 17. uri. "Kvalifikacije so bile z bolečino, a še vseeno se mi zdi, da je bila raven kar precej visoka. Upam, da do tekme odpravimo moje težave in da se bom lahko boril za najvišja mesta," je v četrtek razlagal Lanišek, ki je imel v tej sezoni že bolečine v hrbtu, a tudi takrat stisnil zobe.

Zdravi Lanišek bi bil v ožjem krogu favoritov za medalje, kar je pokazal že na srednji skakalnici, na kateri se je veselil bronastega odličja. Slovenska skakalna družina je na tem prvenstvu osvojila že štiri medalje - Ema Klinec je postala zlata na srednji skakalnici, ženska ekipa je bila srebrna, Nika Križnar bronasta na veliki skakalnici in Lanišek prav tako bronast na srednji.

Peter Prevc spet nasmejan

V kvalifikacijah je imel razlog za zadovoljstvo Peter Prevc. Potem ko se mu ni uspelo uvrstiti na tekmo na srednji skakalnici, je imel v četrtek kar šesti rezultat. Nekdanji dobitnik srebrne in bronaste medalje na prvenstvu v Val di Fiemmeju leta 2013 upa, da bo tudi danes pokazal takšno raven skakanja: "Po dolgem času zelo dober rezultat na koncu kvalifikacij. Skoki so boljši, tudi skok v kvalifikacijah je bil zelo dober. Malenkost sem imel tudi sreče s pogoji, a vse to je samo dobra popotnica za tekmo."

Peter Prevc je bil po kvalifikacijah zadovoljen. Foto: Guliverimage

Nastopila bosta še Cene Prevc in Bor Pavlovčič. Cene je bil dobro razpoložen na treningu, v kvalifikacijah pa spet dovolil, da je glava odigrala svojo vlogo. Zasedel je 21. mesto, a se zaveda, da je na skakalnici, ki mu je prinesla največji uspeh na posamični tekmi svetovnega pokala (8. mesto), sposoben poseči bistveno višje.

Bor še išče prave občutke, za katere upa, da jih bo našel prav na dan tekme. Od velikih favoritov na delu ne bomo videli kralja zime Halvorja Egnerja Graneruda, ki je bil pozitiven na novi koronavirus.

SP v Oberstdorfu, velika skakalnica (m)