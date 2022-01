Novoletna tekma, kjer je leta 2016 slavil Peter Prevc

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Skakalnica pod najvišjo goro Nemčije Zugspitzom je bila zgrajena za olimpijske igre leta 1936. Od leta 1953 pa je ena od štirih, ki gostijo tradicionalno nemško-avstrijsko turnejo štirih skakalnic. Lani je to tekmo dobil Poljak David Kubacki, ki ima s 144 metri tudi rekord skakalnice. Pred šestimi leti pa je tu zmagal Peter Prevc in nato tudi dobil zlatega orla.

Peter Prevc bo eden od petih Slovencev na tokratni tekmi. Prva serija se začne ob 14. uri (uro in pol prej trening), kot je to že v navadi v parih na izpadanje. Peter se bo pomeril z Nemcem Stephanom Leyhejem. Še dva Slovenca se bosta pomerila z Nemcema: Timi Zajc s Severinom Freundom in Lovro Kos s Piusom Pasckejem. Nasprotnik Anžeta Laniška bo Rus Ilja Mankov, Ceneta Prevca pa Estonec Kevin Maltsen. Cene je bil z daljavo 130 metrov najdaljši od Slovencev v kvalifikacijah.

Po prvi tekmi je vodilni v seštevku turneje Japonec Rjoju Kobajaši, Lovro Kos je šesti.