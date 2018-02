Nova afera na vidiku? Pod drobnogledom kar 300 kolajn smučarskih tekačev!

Skoraj polovica vseh osvojenih medalj smučarskih tekačev na olimpijskih igrah in svetovnih prvenstvih med letoma 2001 in 2017 se je znašla pod drobnogledom, saj so jih osvojili športniki, ki so imeli vsaj en sumljiv krvni dopinški izvid, danes poročajo nemški ARD, britanski Sunday Times, švedska televizija SVT in švicarski magazin republik.ch.

Preiskovalni novinarji omenjenih medijskih hiš so s pomočjo za zdaj še neimenovanega "žvižgača" pridobili skrivne podatke, nedostopne širši javnosti, skoraj 2000 zimskih športnikov ter izvide več kot 10.000 krvnih dopinških testov. Ti podatki kažejo, da je pod drobnogledom zaradi možne zlorabe dopinga v zadnjih 16 letih zdaj 313 kolajn, od tega kar 91 zlatih.

Mediji so izsledke poročila objavili le nekaj dni pred začetkom zimskih olimpijskih iger v Pjongčangu, pri nemškemu ARD pa so se zahvalili "žvižgaču", ki ga "resno skrbi integriteta olimpijskih iger". Ob tem so še sporočili, da so naravne anomalije za sumljive krvne izvide komaj verjetne oziroma kar neverjetne.

Več kot 50 smučarskih tekačev pred OI v Pjongčangu z abnormalnimi krvnimi izidi

Podatki so tudi razkrili, da je imelo več kot 50 smučarskih tekačev v kvalifikacijah za zimske olimpijske igre v Južni Koreji abnormalne krvne izvide. "To napeljuje, da so si morda v preteklosti pomagali s prepovedanimi sredstvi in jo odnesli brez kakršne koli kazni," še pišejo pri ARD.

Med spornimi poleg Rusov tudi Švedi, Avstrijci in Nemci

Največ športnikov s sumljivimi krvnimi izidi prihaja iz Rusije, a med njimi so tudi zvezde smučarskega teka iz Švedske, Avstrije in Nemčije, ki so osvajale kolajne. "Število dobitnikov medalj z nenormalnimi vrednostmi krvnih testov je izjemno. To kaže, da je doping v smučarskem teku izjemno razširjen," je za ARD dejal ameriški zdravnik James Stray-Gunderson.