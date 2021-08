Norvežan prečrtal olimpijsko sezono, Avstrijec se vrača, Rasnov odpade

Norveški smučarski skakalec Thomas Aasen Markeng bo moral znova na daljši prisilni počitek. Svetovni mladinski prvak izpred dveh let, ki mu poškodbe v preteklosti niso prizanašale, mora znova pod nož. A tokrat ne gre za poškodbo vezi ali meniskusa, temveč za cisto v levem kolenu. "V kolenu so mi našli cisto, tako da me čaka operacija, nato pa osem tednov bergel. V prihajajoči zimi in prihodnjem poletju ne bom mogel skakati," so 21-letnikove besede povzeli pri skijumping.pl. Norvežan si je že zastavil nove cilje: "Naslednja cilja sta svetovno prvenstvo leta 2025 v Trondheimu in olimpijske igre 2026 v Milanu in Cortini."

Markeng je v lanski sezoni dvakrat skočil do točk svetovnega pokala, januarja je bil v Lahtiju 19., februarja pa je v Klingenthalu končal na 28. mestu. Najboljšo posamično uvrstitev svetovnega pokala je vknjižil decembra 2019, ko je v Nižnem Tagilu zasedel peto mesto, ekipno pa mesec prej, ko so z rojaki v Wisli končali kot drugi.

Foto: Sportida

Diethart konec tedna na pokalu Fis

Se pa v zimski cirkus vrača Avstrijec Thomas Diethart, ki je vrnitev napovedal že pred meseci. Presenetljivi zmagovalec novoletne turneje sezone 2013/14, ki se je upokojil pred tremi leti, bo konec tedna nastopil na pokalu FIS v Einsiedelnu.

Odpovedali poletno veliko nagrado v Romuniji

So pa skakalci ostali brez poletne velike nagrade v Rasnovu, ki bi moral tekmovanje gostiti 18. in 19. septembra. Kot so zapisali pri Mednarodni smučarski zvezi, tekmovanje odpade zaradi organizacijskih razlogov.

Skakalce nova preizkušnja velike nagrade čaka 4. in 5. septembra v Kazahstanu, teden pozneje v Čajkovskem, 25. septembra v Hinzenbachu, 2. oktobra pa v Klingenthalu.