Po grozljivem padcu v Planici spet nasmešek na obrazu #video

Ob koncu pretekle skakalne zime je Norvežan Daniel-Andre Tande grdo padel na Letalnici bratov Gorišek v Planici, po dolgih petih mesecih rehabilitacije pa je pri njem spet posijalo sonce. Iz norveške reprezentance so namreč v javnost lansirali posnetek njegovega prvega skoka in zraven zapisali: "Uganite, kdo je nazaj na skakalnici po padcu v Planici?"

Poglejte prvi skok Tandeja po padcu v Planici

Ko se je Daniel-Andre Tande konec marca v Planici po padcu znašel na tleh, je vsem zastal dih. Nepremičen je ležal v izteku Letalnice bratov Gorišek, od koder so ga s helikopterjem odpeljali v Univerzitetni klinični center Ljubljana. Stanje je bilo resno, več dni je bil celo v umetni komi. Slovensko zdravniško osebje je odlično opravilo delo, za kar so se v njegovi družini in v norveški skakalni reprezentanci izdatno zahvaljevali še po njegovem povratku v Oslo.

In prav v glavnem mestu Norveške, natančneje na legendarnem Holmenkollnu, se je po petih mesecih spet spustil po skakalnici. Najbolj pomembno je bilo, da je 27-letni norveški skakalec med skokom užival in ni bilo prisotnega strahu: "Končno sem nazaj. Okrevanje je trajalo nekoliko dlje, kot sem pričakoval. Ko sem se preoblačil, sem se počutil nekoliko bolj nervoznega, medtem ko je bilo na skakalnici povsem enako kot pred padcem."

Njegovo vrnitev na skakalnice je pozdravil tudi avstrijski trener na čelu norveške reprezentance Alexander Stöckl: "Videti je, da padec v Planici ni pustil posledice in ni ovir za njegovo nadaljevanje kariere. Zelo lačen je skokov in na vsakem koraku izpostavi ljubezen do tega športa. Najbolj pomembno je, da v celoti zaključi z rehabilitacijo."