Norveška je danes sprejela nove še strožje ukrepe v boju s koronavirusom, zato je bila Norveška smučarska zveza prisiljena sprejeti odločitev, da do konca trenutne sezone odpove vse športne prireditve.

Norveška vlada je danes podaljšala stroge ukrepe zoper koronavirusa, ki so jih Norvežani sicer sprejeli 29. januarja. Norveška smučarska zveza tako do konca trenutne sezone svetovnega pokala zaradi strožjih omejitev glede potovanj in prireditev ne bo več mogla prirediti nobenega tekmovanja svetovnih pokalov.

Tekmovanja, ki odpadejo: tekme za svetovni pokal v smučarskih tekih v Oslu (12.–14. marec) in konec svetovnega pokala v Lillehammerju (19 –21. marec),

turneja Raw Air smučarskih skakalcev v Oslu, Lillehammerju, Trondheimu in Vikersundu (12.–21. marec),

tekme za svetovni pokal v nordijski kombinaciji v Oslu (11.–14. marec),

tekme za svetovni pokal v alpskem smučanju za moške v Kvitfjellu (4.–7. marec).

Iz FIS so še sporočili, da bodo naknadno objavili mogoče zamenjave za prizorišča tekem.

