Lamparter vrnil udarec Oftebroju, Verbič premagala eno tekmovalko

Na ženski tekmi presenečenja ni bilo, Norvežanka Gyda Westvold Hansen ostaja nepremagana, Norvežanke so zabeležile dvojno zmago, pol minute za serijsko zmagovalko je namreč zaostala Ida Marie Hagen, tretje mesto je zasedla Nemka Nathalie Armbruster.

Edina slovenska predstavnica Silva Verbič se je tokrat izognila zadnjemu mestu, prehitela je eno tekmovalko in se uvrstila na 23. mesto.

Izidi, moški:

1. Johannes Lamparter (Avt) 24:40,0

2. Jens Luaas Oftembro (Nor) + 1,6

3. Laurent Muhlethaler (Fra) 12,9

4. Julian Schmid (Nem) 13,6

5. Akito Watabe (Jap) 38,1

6. Mario Seidl (Avt) 49,0

Vrstni red v svetovnem pokalu:

1. Johannes Lamparter (Avt) 1225

2. Jens Luraas Oftebrö (Nor) 1104

3. Julian Schmid (Nem) 1039

4. Jarl Magnus Riiber (Nor) 723

5. Franz-Josef Rehrl (Avt) 596

6. Vinzenz Geiger (Nem) 563

...

45. Gašper Brecl (Nor) 17

Izidi, ženske:

1. Gyda Westvold Hansen (Nor) 14:11,9

2. Ida Marie Hagen (Nor) + 30,6

3. Nathalie Armbruster (Nem) 38,7

4. Yuna Kasai (Jap) 40,1

5. Annika Seiff (Ita) 44,4

6. Haruka Kasai (Jap) 56,8

...

23. Silva Verbič (Slo) 5:29,9

Vrstni red v svetovnem pokalu:

1. Gyda Westvold Hansen (Nor) 900

2. Nathalie Armbruster (Nem) 560

3. Annika Sieff (Ita) 501

4. Ida Marie Hagen (Nor) 462

5. Lisa Hirner (Avt) 454

6. Yuna Kasai (Jap) 362

...

10. Ema Volavšek (Slo) 231

27. Silva Verbič (Slo) 55