Nika Prevc brez počitka

Poleg Nike Prevc bosta na tekmi še Ema Klinec, Tina Erzar in Katra Komar. Na štartu je je 12 reprezentanc.

Nika Prevc je na svoje drugo člansko nordijsko prvenstvo prišla s popotnico šestih zaporednih zmag v svetovnem pokalu in kot zanesljivo vodilna skakalka svetovnega pokala. To vlogo je v petek opravičila, prenesla pritisk in postala svetovna prvakinja.

Na posamični tekmi je Ema Klinec zasedla 13. mesto. Katra Komar si je s 30. mestom po prvi seriji zagotovila nastop v finalu, vendar ji tam skok ni uspel, saj je pristala pri 77,5 metra in ostala na 30. mestu. Tina Erzar, ki je včeraj debitirala, je v prvi seriji skočila 88 metrov in le za las ostala brez finala, in osvojila 31. mesto.

