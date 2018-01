Ne potrebuje treh idiotov, da bi premikal mejnike

Marcer Hirscher

Še vedno le 23-letni norveški slalomist Henrik Kristoffersen, ki goji izjemno agresiven, tvegan in energičen slalom, je zanesljivo eden najboljših slalomistov zadnjih let. A svojeglavi Norvežan, ki na mednarodni sceni ne skriva čustev, v domovini pa ne sprejema ponižnega vključevanja v šablonski sistem, ima to "smolo", da se njegov vzpon časovno prepleta z ero Marcela Hirscherja.

Ker je Avstrijca v zadnjih letih že premagoval in mu med drugim leta 2016 izmaknil tudi mali globus, si je v olimpijski sezoni, predvsem po Hirscherjevem avgustovskem zlomu gležnja, zanesljivo obetal več zmag. Zdaj ima na svojem računu eno, ob tem pa kar osem drugih in tretja mesta. Glavni krivec? Marcel Hirscher. V tej zimi je namreč kljub skromni količini udarjenih količkov v pripravljalnem obdobju slavil že šest slalomskih zmag in tri veleslalomske.

Ne potrebuje "navijačev" s kepami

Potem ko je Kristoffersen Hirscherja ugnal na nedeljskem slalomu v Kitzbühlu, je najboljši smučar zadnjih let stvari na svoje mesto postavi že dva dni pozneje in se na največjem slalomskem odru, na nočnem spektaklu pred več kot 50 tisoč navijači v Schladmingu, znova zavihtel na najvišjo stopničko. Na osmem slalomu sezone, ki je med drugim postregel s sedmo slovensko točkovno ničlo, Norvežanu ni preostalo nič drugega, kot da se, kar je tudi storil, s sneto čelado prikloni 28-letnemu šampionu.

Še pred tem je snemalcu, trenerjem in tudi Hirscherju potožil, da so ga navijači med vožnjo obmetavali s sneženimi kepami. "Škoda. Res mi je žal," se je na nešportno potezo odzval Hirscher in dodal: "Med 50 tisoč navijači se verjetno najdejo trije ali štirje idioti. Toda 99,9 odstotka navijačev je bilo izjemnih."

Herminatorjeva čestitka

Med prvimi, ki so Marcelu čestitali za novo zmago, je bil tudi njegov legendarni rojak Hermann Maier, za mnoge kar najboljši smučar vseh časov. Zdaj sta, vsaj za nekaj dni, povezana kot še nikoli do zdaj. Oba sta namreč dobila kar 54 preizkušenj v svetovnem pokalu. V moški konkurenci je bil večkrat najboljši le nepozabni švedski virtuoz Ingemar Stenmark (86 zmag).

Čeprav se zdi ta vrh še zelo oddaljen, pa je Hirscher na dobri poti, da kot prvi smučar v zgodovini osvoji kar sedem velikih kristalnih globusov za zmago v skupnem seštevku svetovnega pokala. Šest, kolikor jih že ima v svoji vitrini, je osvojila tudi rojakinja Annemarie Mosser-Pröll, a ji to ni uspelo v nizu. Marcel pa na vrhu vlada vse od leta 2012.

Še brez olimpijskega zlata

Šest zaporednih globusov, 54 zmag, osem mali globusov in štiri zlate kolajne na svetovnih prvenstvih. No, nekaj vseeno manjka. Marcel Hirscher še nikoli ni postal olimpijski prvak. V Vancouvru je bil leta 2010 četrti in peti, v Sočiju pa štiri leta pozneje četrti v veleslalomu in drugi v slalomu.

Sezona 2017/18 ima tako poleg serije zmag in lova na novo skupno zmago predvsem prizvok boja za prvo zlato kolajno na zimskih olimpijskih igrah. V Pjongčangu bo Hirscher, ki navdušuje z ekstremnimi nagibi in unikatnim prilagoditvam progi oziroma podlagi, favorit v obeh tehničnih disciplinah.