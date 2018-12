Najmlajši reševal slovensko čast, Prevc le sam pri sebi vedel, kako je pripravljen

Rjoju Kobajaši je skočil še do pete zmage v sezoni in premierne na novoletni turneji.

Če se po jutru dan pozna, potem lahko pričakujemo razburljivo turnejo štirih skakalnic. Protagonist iz začetka sezone Rjoju Kobajaši je skočil še do pete zmage, a je drugega Markusa Eisenbichlerja prehitel le za štiri desetinke, tretjega Stefana Krafta pa za 1,8 točke. Junak zadnjih dveh novoletnih turnej, Poljak Kamil Stoch, je zaostal za skoraj petnajst točk.

Najmlajši pokazal največ in z dvignjeno glavo naprej

Timi Zajc je bil z 9. mestom najboljši slovenski skakalec. Foto: Sportida Od slovenskih skakalcev pričakovano najvišje na lestvici najdemo 18-letnega Timija Zajca. Čeprav je prebolel gripo in jemal antibiotike, je na tekmi skakal dobro. Zlasti v prvi seriji, v kateri je imel šesti dosežek. "S tekmo sem kar zadovoljen. V prvi seriji sem naredil res dober skok, razmere pa so bile zelo težke. V drugi seriji sem naredil manjšo napako. Zadovoljen sem z uvrstitvijo med deseterico in z dvignjeno glavo grem lahko naprej. To, da sem začel z devetim mestom, torej med deseterico, je bil moj cilj pred novoletno turnejo in upam, da bom rezultate stopnjeval skozi celotno turnejo," je po zadnji tekmi v tem koledarskem letu povedal Zajc, ki se bo skušal čim bolje pripraviti že za jutrišnje kvalifikacije v Garmisch-Partenkirchnu (ob 14. uri), kjer bo na novega leta dan druga preizkušnja turneje štirih skakalnic.

Timi je bil edini slovenski skakalec, ki je premagal svojega nasprotnika v prvi seriji. A ni bil edini v finalu, saj je bil Peter Prevc kot srečni poraženec na 22. mestu. Po poizkusnem skoku še ni kazalo, da bo slovenski šampion med dobitniki točk, a se je zbral v pravem trenutku, v drugo pa pridobil štiri mesta in bil na koncu 18.

Prevc le sam vedel, da je dobro pripravljen

Peter Prevc se je zbral v pravem trenutku in prišel do točk, čeprav si želi poseči višje kot do 18. mesta. Foto: Vid Ponikvar "V bistvu sem do prvega skoka v prvi seriji le sam pri sebi vedel, da sem dobro pripravljen. Delal sem velike napake v položaju, počepu. Posledica je bila, da je ena noga bolj odrinila kot druga. Zato me je vrtelo. Veliko časa smo potrebovali, da smo to ugotovili," je Peter za nacionalno televizijo navedel razloge za slabše skakanje v soboto in danes v poskusni seriji.

A se zaveda, da bo moral biti v nadaljevanju turneje in sezone bolj konstanten: "Ena lastovka ne prinese pomladi. Če sem šele enkrat ujel smuči z mize, še ne pomeni, da jih bom tudi v bodoče."

Preostali slovenski skakalci (Jernej Damjan, Anže Semenič in Bor Pavlovčič) so bili preskromni, da bi se zavihteli med dobitnike točk. Zato pa lahko pričakujemo, da bo Domen Prevc na drugi postojanki prinesel še kaj veselja, potem ko se mu je kvalifikacijski skok v Oberstdorfu povsem ponesrečil.

Skakalci se po nedeljski tekmi selijo v Garmisch-Partenkirchen, kjer bodo v ponedeljek ob 14. uri kvalifikacije za torkovo tekmo, ki bo ob isti uri.