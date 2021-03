Naj Mekinc v ZDA obstal v kvalifikacijah

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Slovenski deskar Naj Mekinc je v ZDA v kvalifikacijah predzadnje letošnje tekme za svetovni pokal v snežnem parku ostal brez preboja v finale. Mekinc je sredi meseca v Aspnu s 16. mestom na svetovnem prvenstvu dosegel izid kariere, tokrat je bil 28. v prvi kvalifikacijski skupini in je skupno končal na 55. mestu.

Največ sta pokazala Japonka Kokomo Murase in Norvežan Marscus Kleveleand, svetovni prvak v snežnem parku in bronast v skokih.

Nocoj in v nedeljo bosta v Aspnu še finala tekem v snežnem parku in žlebu, kamor pa se slovenska reprezentanta Mekinc in Tit Štante nista uvrstila.

Slednji ostaja v ZDA, kjer študira in trenira, Mekinc pa se bo s trenerjem Matevžem Pristavcem vrnil v Evropo, kjer bo naslednji konec tedna v Silvaplani v Švici še zadnja tekma svetovnega pokala v snežnem parku. Tam bi se lahko Mekincu pridružila še Urška Pribošič, če bo okrevala po poškodbi rame.