Na olimpijskih igrah brez nordijske kombinacije?

Nordijska kombinacija je kombinacija smučarskih skokov in teka. Je tudi edina zimska disciplina, v kateri ženske še ne tekmujejo za olimpijske medalje. Do konca junija naj bi se Mednarodni olimpijski komite odločil, ali bo nordijskim kombinatorkam dovolil, da se potegujejo za medalje na naslednjih zimskih olimpijskih igrah, ki bodo leta 2026 v Milanu in Cortini d'Ampezzo. Po navedbah ameriških virov obstaja možnost, da bo šport v celoti izginil iz olimpijskega programa.

"V ozadju velike skrbi za izenačenje možnosti obeh spolov v tej disciplini sem slišal o tej umazani skrivnosti, da bodo pravzaprav moške in s tem disciplino v celoti izključili iz olimpijskega programa za leto 2026," je dejal Billy Demong, petkratni olimpijec v nordijski kombinaciji in član upravnega odbora pri ameriški zvezi za nordijske športe.

"Odstranitev enega od prvotnih športov, ki je vezan na igre od začetka, bi bila napačna, tragična, kratkovidna," je dodal olimpijski prvak v nordijski kombinaciji iz leta 2010, navaja agencija Associated Press. Mok naj bi o vprašanjih v zvezi s programom iger 2026 odločal na sestanku vodstva mednarodne olimpijske družine, ki bo 24. junija.

Turno smučanje v olimpijski družini?

Lasse Ottesen je nekdanji norveški smučarski skakalec. Leta 1997 je v Planici postavil nov svetovni rekord (212 metrov). Foto: Reuters "Odločeno je bilo že, da se v program olimpijskih iger doda tekmovalno turno smučanje. Vse bolj glasno pa je, da Mok noče povečati števila tekmovalcev na OI. To je tisto, kar bi bilo tudi najbolj odločilno za odstranitev nordijske kombinacije z OI," je poudaril Demong.

Direktor tekmovanj za svetovni pokal v nordijski kombinaciji pri Mednarodni smučarski zvezi Lasse Ottesen je dejal, da od nikogar iz Moka uradno ni slišal, da bi ta šport kmalu izginil iz olimpijskega programa.

"Obstajajo različne špekulacije. Obstajal naj bi koncept, da nordijske kombinatorke še ne bi bile vključene na OI leta 2026, ampak morda od leta 2030. Ne razumem, zakaj bi se načrt tako radikalno spremenil in bi Mok v celoti opustil kombinacijo," je navedel 48-letni nekdanji norveški skakalec.

V ZDA nordijska kombinacija sodi med tako imenovane obrobne športe, na primer na Norveškem, v Nemčiji, Avstriji in tudi na Japonskem pa ima kombinacija veliko privržencev in jo goji veliko ljudi.

Ema Volavšek končala sezono na stopničkah

V prejšnji sezoni je slovenske barve v svetovnem pokalu nordijske kombinacije zastopala tudi Silva Verbič. Foto: Grega Valančič/Sportida Pred letom dni je bil prvič podeljen veliki kristalni globus za skupno zmago v svetovnem pokalu v nordijski kombinaciji za ženske, v zadnji izvedbi svetovnega pokala nordijskih kombinatork se je za točke potegovalo 39 tekmovalk, med njimi tudi Slovenki Silva Verbič in Ema Volavšek, ki je v skupnem seštevku sezono končala na tretjem mestu.

Veliki kristalni globus je osvojila Norvežanka Gyda Westvold Hansen, ki je lani postala sploh prva svetovna prvakinja v nordijski kombinaciji za ženske, potem ko je osvojila zlato medaljo na premierni tekmi nordijskih kombinatork na svetovnem prvenstvu v nordijskem smučanju, poročanje ameriške tiskovne agencije AP povzema poljska agencija PAP.