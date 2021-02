Na Krvavcu danes brez tekme

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Na Krvavcu bi danes morali izpeljati veleslalom za točkovanje evropskega pokala alpskih smučark, a so tekmo zaradi neugodnih razmer odpovedali.

Hrvatica Zrinka Ljutić je zmagala na veleslalomu, ki so ga izpeljali v torek. Najboljša Slovenka Neja Dvornik je bila osma. Andreja Slokar je tekmo končala na 24. mestu.

Slokarjeva vodi v skupnem seštevku evropskega pokala s 472 točkami. Ljutićeva na drugem mestu za Slovenko zaostaja 102 točki.

Triindvajsetletna Ajdovka je letos zmagala na dveh slalomih za evropski pokal (Vaujany, Gstaad), na dveh pa je bila druga.

Sezona tekmovanj v evropskem pokalu se bo sklenila v Reiteralmu v Avstriji z moškim in ženskim veleslalomom ter moškim in ženskim slalomom od 19. do 21. marca.

Slokarjeva in Dvornikova sta del slovenske ekipe, ki bo nastopila na svetovnem prvenstvu v alpskem smučanju v Cortini d'Ampezzo od 8. do 21. februarja.