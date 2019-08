Moška smučarska ekipa za hitre discipline optimistična

Zaradi pomanjkanja snega se moška ekipa za hitre discipline letos ni odpravila v Čile, ampak je ostala v Evropi. "Fantje imajo za seboj že ogromno treningov, nekateri imajo že deset snežnih dni," je na današnji novinarski konferenci v Mariboru povedal odgovorni trener za hitri disciplini Peter Pen.

"Ker se nismo odločili za Južno Ameriko, imamo dodatne tri tedne, da naredimo še kakšen kondicijski trening ali da zamenjamo smučišča. Morali bomo biti bolj prilagodljivi. Smo razmeroma velika ekipa in je težko dobiti namestitev, kaj šele progo na ledenikih. A zdaj smo tu. Trenerji se bomo potrudili, da bomo fantom omogočili dovolj kakovosten trening. Sezona se za nas začne 1. decembra in do takrat bo vsak dobil prepotrebno količino in kakovost snežnih dni. Zdaj se osredotočamo samo na to," je dodal Pen.

Koštomaj zadovoljen z novo vlogo

Trener Peter Pen sodeluje tudi z Grego Koštomajem. Foto: Andreja Seršen Dobaj/STA Reprezentanco je spomladi trenersko okrepil Grega Koštomaj, ki je prej delal z Ilko Štuhec. S člani ekipe je veliko sodeloval že prej, zato ni bilo večjih težav pri zagonu novega programa. "Razmere nam niso bile najbolj naklonjene, kljub temu smo izvedli kar nekaj programa. Motiviranost in želja po delu sta na visoki ravni in sem zelo zadovoljen, da sem sprejel to vlogo," je dejal.

Zadovoljen je tudi kondicijski trener Dani Ošep. "Lani, ko sem sprejel te fante, sem jih začel spoznavati in zastavil program, ki smo ga letos še nadgradili in izpopolnili. Letos smo se odločili za menjavo lokacije in opravili ves pettedenski program kondicije v Celju, kjer smo imeli zelo dobre pogoje za trening. Fantje so v celoti opravili zastavljen program. Šlo je brez poškodb in bolezni," je povedal.

Sprememba lokacije snežnega treninga je bila po besedah trenerja Gašperja Markiča dobrodošla. "Bilo je malo drugačnosti, drugi poligoni in prizorišča, kar je fantom koristilo. Kakšne druge bistvene spremembe ni bilo. Fantje so še zmeraj pokazali visoko stopnjo želje, motivacije, pripravljenosti, dela, predvsem pa uživanja v tem. Zelo sem vesel, da imamo še vedno ekipni duh in željo po uspehu," je dejal.

Kosi bolje pripravljen kot lani

Klemen Kosi se je udeležil vseh kondicijskih treningov. Foto: Andreja Seršen Dobaj/STA V ekipi so Boštjan Kline, Martin Čater, Klemen Kosi in Miha Hrobat. "Na smučarskih treningih smo se osredotočili predvsem na izboljšanje tehnike, na izboljšanje pomanjkljivosti, ki sem jih imel čez sezono. Nekaj smo tudi testirali , na kondiciji pa vsako leto stremimo za tem, da želimo biti boljši, kot smo bili lani," je novinarjem povedal Kline, ki je bil v lanski sezoni slabši od pričakovanj.

Prav tako se Mariborčanu Kosiju po padcu na smuku v Bormiu ni več uspelo vrniti med najboljše, letos pa si želi novega preboja. "Okreval sem že proti koncu sezone in sem tudi načrtoval, da bom letos to pripravljalno obdobje opravil v celoti. Za zdaj je vse videti tako, kot smo si zastavili. Udeležil sem se vseh kondicijskih treningov, lanska zgodba me ni ovirala. Počutim se bolje in mislim, da sem tudi bolje pripravljen kot lani," je dejal.

Optimističen je tudi Martin Čater, ki si je februarja na svetovnem prvenstvu v Areju poškodoval koleno. Kot je dejal, je imel prve dni treninga nekaj težav in bolečin, tretji dan pa je že normalno smučal. Že nekaj časa opravlja kondicijske vaje po normalnem programu. "Še vedno kdaj pa kdaj začutim koleno, načeloma pa pozabljam, da se je to sploh zgodilo. Na sezono se pripravljam tako, kot je treba," je dejal.

"Čutim se močnega in pripravljenega, da začnemo novo sezono," je povedal tudi Miha Hrobat.