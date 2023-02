Mekinc prvič v karieri v finalu snežnega parka

Naj Mekinc se je v petek zvečer prebil skozi kvalifikacijsko sito s šestim mestom v svoji skupini, v soboto pozno po slovenskem času pa je storil še korak naprej in se prvič v karieri uvrstil v finale tekme za svetovni pokal v snežnem parku.

Enaindvajsetletni slovenski deskar je edini Evropejec, ki se je uvrstil v finale predzadnje tekme za svetovni pokal v snežnem parku v tej sezoni. Šest deskarjev, po prvi trije iz obeh kvalifikacijskih skupin, si je nedeljski finale zagotovilo že v petkovih kvalifikacijah, 12 deskarjev pa se je pomerilo za preostala štiri mesta.

Mekinc v soboto v prvem poskusu ni uspel odpeljati načrtovane vožnje, z oceno 47,90 je zasedel osmo mesto. Tako kot v petkovih kvalifikacijah pa je bil v drugo zanesljiv. Ocena 72,88 je bila dovolj za tretje mesto in napredovanje v finale.

V petkovih kvalifikacijah je imel najboljšo oceno Kanadčan Darcy Sharpe (82,80), v polfinalu pa Američan Chris Corning (80,55).

"Postavitev z dvema skokoma in štirimi drsnimi objekti mi res ustreza. Razmerje med igrivostjo in zahtevnostjo je po mojem okusu, tisto pravo. Vreme že skorajda spomladansko, kar me ne moti, prav nasprotno. Z rezultatom sem seveda zadovoljen, tako da bom v svojem prvem finalu lahko povsem sproščen. Seveda nameravam vsaj ponoviti drugo polfinalno vožnjo. Vem pa, da lahko in zmorem izboljšati še nekaj malenkosti," je za spletno stran SZS sporočil 21-letni Ljubljančan, ki je v svetovnem pokalu debitiral decembra leta 2017.

Do zdaj je zbral 32 nastopov, najvišje pa je bil januarja 2019, ko je v švicarskem Laaxu zasedel sedemnajsto mesto v snežnem parku. Letos se je med prvo dvajseterico (19. mesto) uvrstil na uvodni big air tekmi v Churu, včeraj pa je postavil nov mejnik v karieri – prvi finale in elitna deseterica. Mekinca finale (nastopil bo kot drugi) čaka ob 20. uri po srednjeevropskem času, zagotovljeno ima najmanj deseto mesto.