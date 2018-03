Mastnak na Rogli premagal Marguča in Koširja

Evropski pokal v paralelnem veleslalomu, deskanje

Deskarji so se na Rogli merili za točke evropskega pokala v paralelnem veleslalomu. V moški konkurenci so prevladovali slovenski tekmovalci, ki so dosegli trojno zmago. Najboljši je bil Tim Mastnak, ki je v finalu premagal Žana Koširja, tretji je bil Rok Marguč. Najboljši tuji tekmovalec je bil Japonec Masaki Shiba na četrtem mestu. Pri ženskah je zmaga odšla v Južno Korejo, drugo mesto na Kitajsko, tretje mesto pa je osvojila Gloria Kotnik.

"Zelo sem zadovoljen. Premagal sem Roka in Žana, ker vem, da sta bila zelo motivirana, mi zmaga še toliko več pomeni. Je pa tudi moja prva v evropskem pokalu," je bil zadovoljen Tim Mastnak, ki je Žana Koširja na Rogli premagal že na januarski tekmi svetovnega pokala, tokrat pa je bil v polfinalu boljši še od Roka Marguča, premagal ga je za vsega stotinko.

"Timu je 16. mesto na olimpijskih igrah dalo zagon, meni tretje ni, lahko mu le čestitam. Tukaj sem se pojavil, da dam tekmi dodatno draž, da zaključim sezono, želel sem si zmagati, a Tim je bil boljši. Sem pa povsem zadovoljen s svojimi vožnjami, še zdaleč niso bile slabe, naredil sem nekaj napak, ki so me stale zmage. Je pa bilo prav v vseh vožnjah težko, vsem sem predstavljal dodaten motiv," pa ni bil pretirano razočaran Košir, ki na sredini drugi tekmi evropskega pokala ne bo nastopil.

Slovenski olimpijski junak bo naredil inventuro

Žan Košir se bo vsaj za dva meseca poslovil od deske. Foto: Sportida "Zdaj bom dal desko na stran vsaj za dva meseca. Ne zato, ker ne bi želel deskati, ampak predvsem zato, ker telo potrebuje počitek. Da se mi ne bi zgodilo tako kot pred leti, ko me je telo povsem izdalo. Bom pa v teh dneh naredil inventuro in videl, kaj mi je sezona prinesla, se pogovoril z ekipo in sponzorji. Najbrž bom zraven tudi naslednjo sezono, vsaj na začetku. A bom spet izbiral tekme, zagotovo pa bom nastopal le v veleslalomih, edini olimpijski disciplini. Če bom videl, da sem konkurenčen, da se lahko uvrščam na vrh, bom nadaljeval. A hočem zmagovati in s tem tudi kaj zaslužiti," je svoje cilje za naprej predstavil bronasti olimpijec in mladi očka.

Tekma je veljala za državno prvenstvo, v katerem je Mastnak zabeležil svoj peti naslov državnega prvaka, tretjega v veleslalomu. Zanimivo je, da je četrto mesto osvojil Jernej Demšar, ki že dve leti ne tekmuje, je pa Koširjev trener. Peti je bil Jure Hafner. V ženski konkurenci je slavila Gloria Kotnik.

"Želela sem zmagati tudi tekmo za evropski pokal, a nisem bila prava. Pozna se mi utrujenost po naporni sezoni," je dejala najhitrejša v kvalifikacijah in serijska državna prvakinja, ki v Sloveniji nima prave konkurence. Vprašanje pa je, ali to ni bil njen zadnji naslov, saj se še ni odločila, ali bo nadaljevala kariero.

Srebrno oziroma bronasto kolajno sta osvojili Sara Goltes (17. absolutno) in Urška Kadilnik.