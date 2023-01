Mastnak izpadel v osmini finala: "Težak dan, težki pogoji" #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V smučarskem središču Blue Mountain v Kanadi je bila še ena deskarska paralelna tekma. V kvalifikacijah je bil od Slovencev uspešen le Tim Mastnak, ki je dosegel 15. čas. V osmini finala se je nato pomeril proti Korejcu Sanghou Leeju, a je odstopil in tako končal tekmovanje. Žan Košir je bil v kvalifikacijah 19., Rok Marguč pa 23.

Že na četrtkovi prvi tekmi v Ontariu slovenski deskarji niso bili med najboljšimi. Tim Mastnak in Žan Košir sta v kvalifikacijah dosegla 14. oziroma 16. čas, a nato izpadla že v osmini finala. V petek se je med 16 uvrstil le Mastnak, a znova izpadel v osmini finala.

Tim Mastnak Foto: Guliverimage "Težak dan, težki snežni pogoji. Že v kvalifikacijah sem imel težave. Sploh ne vem, kako sem uspel priti v izločilne boje. Hiter sem, to je v redu. A na taki podlagi imam težave s stabilnostjo. Pozabiti moram to, trenirati naprej in gremo na svetovno prvenstvo po lepše vožnje," je po 15. mestu na drugi tekmi v Blue Mountainu opisal Mastnak. Svetovno prvenstvo ga čaka sredi februarja.

V velikem finalu je za svojo drugo zmago v sezoni Poljak Oskar Kwiatkowski premagal Avstrijca Alexandrca Payerja. Na dvoboju za tretje mesto je bil Italijan Roland Fischnaller boljši od Japonca Masakije Shibe.

Na ženski tekmi je zmagala Nemka Ramona Theresia Hofmaister, potem ko je v finalu odstopila Italijanka Julie Zogg. Na enak način se je razpletel dvoboj za tretje mesto: dobila ga je Avstrijka Daniela Ulbing, Poljakinja Aleksandra Krol je zdrsnila s proge.

Slovenke ni bilo na štartu. Gloria Kotnik okreva po operaciji.