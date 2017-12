Mariborčani izgubljajo boj z naravo

[video: 67091 / ]

Avstrijca Hansa Grogla, ki bo v četrtek kot uradni snežni kontrolor Mednarodne smučarske zveze obiskal Maribor, na Pohorju ne bo pričakala prav lepa slika. Da je snega na progi premalo, je vidno že s prostim očesom. Žalosten je tudi pogled na mirujoče snežne topove, ki so zaradi krepko previsokih temperatur že lep čas ugasnjeni, in na ogrodje glavne tribune v cilju. Tudi njeno postavljanje že nekaj dni miruje. Je to znak dokončne predaje? "Ne," odgovarja generalni sekretar organizacijskega odbora Zlate lisice Srečko Vilar, ki pa vendarle ne skriva, da je stanje slabo. Problematičen je predvsem spodnji del proge, nič kaj optimistična pa ni niti vremenska napoved.

Selitev na Gorenjsko

Mariborčani veleslaloma in slaloma vseeno še ne želijo dokončno odpovedati. Odločitev prepuščajo Mednarodni smučarski zvezi, v prvi vrsti kontrolorju Groglu in direktorju ženskih tekem svetovnega pokala Atleju Skaardalu. Oba bosta v četrtek po vsej verjetnosti tudi uradno sporočila, da tekem v Mariboru 6. in 7. januarja ne bo. Skupaj z odpovedjo pa naj bi vsi ponudili tudi alternativno rešitev – selitev tekem v Kranjsko Goro oziroma Podkoren. Snežne razmere na Gorenjskem, kjer so lisičje tekme gostili že v letih 1976, 1988, 1991, 2007, 2012 in 2014, so občutno boljše, izpod Vitranca pa so neuradno že potrdili, da bi tekmi ob sodelovanju Mariborčanov lahko prevzeli. Vseeno bodo potrebni še usklajevalni sestanki in odobritev Mednarodne smučarske zveze.

