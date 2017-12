11 stopinj, 11 dni: mariborski trenutek resnice

Zlata lisica: da ali ne

Medtem ko so pri Mednarodni smučarski zvezi že prižgali zeleno luč za zagrebška slaloma po novem letu, pa snežnega kontrolorja v četrtek pričakujejo tudi v Mariboru. (Pred)odločitev o usodi Zlate lisice (6. in 7. januar) utegne pasti že dan pred tem.

Mariborski boj z naravo je že dodobra oguljena fraza, ki pa vsako leto ob pripravah in izvedbi Zlate lisice najde svoje mesto v slovenskem medijskem prostoru. O tem, da bo ta boj letos še posebej oster, nas je danes, natančno enajst dni pred klasičnim dvojnim programom s sobotnim veleslalomom in nedeljskim slalomom, opozorilo prav enajst mariborskih stopinj. To je približno 15 stopinj Celzija več kot pa bi si želeli organizatorji za pripravo dodatnih zalog umetnega snega in zaključno fazo priprave tekmovalne proge. Ta je v tem trenutku pripravljena v precej manjšem obsegu (problematična je predvsem osrednja strmina), kot bi si Mariborčani želeli, zato je negotovost pred četrtkovim obiskom uradnega snežnega kontrolorja FIS precejšnja.

Trenutek resnice

A čeprav so dela v ciljni areni, kjer stoji zgolj ogrodje za osrednjo tribuno, za nekaj časa obstala, topovi pa čakajo na ohladitev, v organizacijskem odboru puške niso vrgli v koruzo. "Želele božične ohladitve ni bilo. Na srečo nam otoplitev ni stalila snega, tako da je stanje v zgornjem delu proge še vedno zelo dobro. Žal pa nismo mogli proizvajati dodatnih količin snega. Le tega imamo premalo. Vseeno bomo v sredo razgrnili preostale večje kupe snega po celotni progi in ugotovili, kakšno je realno stanje. Verjamem, da bomo tako že pred četrtkovo snežno kontrolo vedeli, pri čem smo," razmere pojasnjuje tudi v najbolj toplih zimah optimistični generalni sekretar Srečko Medven.

Podoba Mariborskega Pohorja 11 dni pred Zlato lisico. Foto: MaPa

"Potrebujemo 10 mrzlih ur!"

Mariborčani imajo teden in pol pred Zlato lisico pred seboj tri scenarije. Prvi je predhodna odpoved tekmovanja. Drugi selitev tekmovanj, pri čemer je tradicionalno najtesnejši in tudi v tem primeru najbolj realni partner Kranjska Gora. Na Gorenjskem so razmere boljše, težave pa povzroča zasedenost hotelskih sob. Tretji scenarij pa vključuje nadaljevanje začrtanih del na Pohorju. "Naše karte bodo do FIS povsem odprte. Zavedamo se, da trenutno stanje ni zadostno. A po naših ocenah potrebujemo približno deset ur mraza za pripravo dodatnega snega. Predvsem zaradi tega, ker so nekoliko dolgoročnejše napovedi, torej po novem letu, bolj ugodne," dodaja Vilar, ki je moral v zadnjem dobrem desetletju pristati na tri selitve na Gorenjsko (2007, 2012 in 2014), enkrat pa je podpisal popolno kapitulacijo (2011).