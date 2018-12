Zmaga ostala doma, Slovenca brez točk, trener pokazal na smuči

Drugo mesto je zasedel Nemec Eric Frenzel, tretje pa njegov rojak Fabian Riessle. Najboljši v teku Norvežan Magnus Krog je bil na koncu peti.

Slovenca sta ostala brez točk. Vid Vrhovnik je bil po zelo dobrem petkovem dosežku, ko je zasedel 22. mesto, tokrat 33., to mesto je zasedal že po teku, Gašper Brecl pa se v teku ni uvrstil med najboljših 50, ki so tekmo nadaljevali na skakalnici.

Riiber zanesljivo vodi tudi v svetovnem pokalu.

"Danes se ni izšlo za nove točke. V teku se nismo ustrašili, a žal imamo preveč povprečne smuči, tako da bomo morali, v danih pogojih, razmišljati, kaj bomo lahko naredili. Smuči niso bile slabe, a samo preveč povprečne. Od mladih tekmovalcev ne moreš pričakovati, da bodo delali čudeže v teku, če nimajo optimalne opreme. Na skoku danes žal nismo pokazali tistega, kar znamo, preveč smo grešili. Morda je bila želja prevelika in ni neslo, kot bi moglo. Ekipa dela dobro, jutri je nov dan, večja skakalnica in upam, da bomo uživali," je dejal trener Mitja Oranič.

"Od mladih tekmovalcev ne moreš pričakovati, da bodo delali čudeže v teku, če nimajo optimalne opreme," s smučmi ni bil zadovoljen trener Mitja Oranič. Foto: Vid Ponikvar

V nedeljo se lillehammerski trojček tekem zaključuje s tekmo na veliki skakalnici, še pred tem bodo na sporedu kvalifikacije, v katerih bo znanih najboljših 50 kombinatorcev, ki bo lahko nato nastopilo tudi na tekmi.

Izidi:

1. Jarl Magnus Riiber (Nor) 131,8

2. Eric Frenzel (Nem) 123,7

3. Fabian Riessle (Nem) 123,6

4. Akito Watabe (Jap) 117,2

5. Johannes Rydzek (Avt) 115,2

6. Magnus Krog (Nor) 112,9

7. Vincenz Geiger (Nem) 108,7

8. Mario Seidl (Avt) 108,2

9. Joergen Grabaak (Nor) 106,8

10. Manuel Feisst (Nem) 106,3

...

33. Vid Vrhovnik (Slo) 79,0

Vrstni red v svetovnem pokalu:

1. Jarl Magnus Riiber (Nor) 280

2. Mario Seidl (Avt) 177

3. Eric Frenzel (Nem) 172

4. Johannes Rydzek (Nem) 105

5. Franz-Josef Rehrl (Avt) 92

6. Vincent Geiger (Nem) 88

...

31. Vid Vrhovnik (Slo) 12