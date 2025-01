Lepi spomini

Pred alpskimi smučarji so tekme za pokal Lauberhorn v Wengnu. Tradicionalno smučarsko prizorišče, ki slovi po najdaljši smukaški progi na svetu. Nanjo ima odlične spomine Martin Čater, ki je pred dvema letoma zablestel s šestim mestom in mu proga na splošno ustreza. Visoko merita tudi Miha Hrobat in Nejc Naraločnik.

Najboljši smučarji so v Wengnu že opravili oba uradna treninga, jutri pa jih čaka prost dan, preden se začne tekmovalni spored. Smučarje najprej v petek ob 12.30 čaka superveleslalom, v soboto pa ob isti uri še klasičen smuk. V nedeljo bo v Wengnu še slalom, kjer Slovenija ne bo imela svojega predstavnika. Zato pa bodo na superveleslalomu in v smuku tekmovali Martin Čater, Miha Hrobat in Nejc Naraločnik, ki so na uradnih treningih smuka znova potrdili izjemno formo. Na današnjem so bili kar vsi trije med najboljšo šestnajsterico. Najboljši deveti je bil Čater, ki mu Wengen še posebej ustreza, na treningu pa je z 11. časom navdušil Naraločnik, ki je tako nakazal, da je pripravljen na svoje prve točke v svetovnem pokalu.

Letos je podlaga vrhunska

"Po Bormiu smo imeli nekaj počitka v času novega leta. Po novem letu smo imeli sklop kondicijskih priprav, da smo si malce povrnili moči. Imeli smo še tri dni smučarskega treninga v Sarentalu, kjer je bilo dva dni res odlično in en dan malo slabše. V Wengnu so se letos resnično potrudili in naredili vrhunsko podlago," je pred tekmo povedal Martin Čater.

Miha Hrobat Foto: Reuters



"Imeli smo nekaj počitka po Bormiu, kar mi je zelo ustrezalo. Nato smo imeli treninge skupaj z Italijani in Švicarji in imeli dva dneva res kvalitetnega treninga in en dan malo manj. Zdaj smo v Wengnu, kjer je proga videti res izjemno. Letos so se zelo potrudili in bo do tekem vse zelo dobro zdržalo," je pred tekmo povedal Miha Hrobat.

