Krovna biatlonska zveza začasno suspendirala devet Kazahstancev

Mednarodna biatlonska zveza (Ibu) je začasno suspendirala devet kazahstanskih tekmovalcev, med njimi so tudi nekateri olimpijci, zaradi kršenja sodniških pravil oziroma sumov o nedovoljenem početju.

Do nadaljnjega tako na nobenem od tekmovanj pod okriljem Ibuja ne bodo smeli nastopati Galina Višnevskaja, Alina Rajkova, Darja Klimina Usanova, Olga Poltoranina, Jan Savicki, Maksim Braun, Ana Kistanova, Anton Pantov in Vasilij Potkoritov. Med temi je najboljša Višnevskaja, lani 30. v skupnem seštevku svetovnega pokala.

Ibu je v kratkem sporočilu za javnost zapisala le, da so deveterico začasno suspendirali zaradi sumov nepravilnosti, zaradi katerih potekajo kriminalistične preiskave v Avstriji in Italiji. Krovna zveza bo suspendiranim omogočila, da pojasnijo svojo plat zgodbe oziroma da pojasnijo, kaj se je zgodilo, potem pa bo odločala o nadaljnjih ukrepih.

Kot poroča avstrijska tiskovna agencija APA, pa je odločitev o suspenzu povezana z racijo avstrijskih organov pregona v taboru kazahstanskih športnikov med svetovnim prvenstvom v Hochfilznu leta 2017. Preiskavo so takrat v Avstriji sprožili, ker je pred tem priča na neki bencinski črpalki na Tirolskem opazila, da so potniki v kombiju v smeti odvrgli večjo škatlo, v kateri so pozneje našli uporabljene injekcijske igle, pribor za infuzije, pa tudi akreditacije s tekmovanj.

