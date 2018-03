Jure Aleš izjemne nastope v Rjukanu sklenil s šestim mestom

V ženski konkurenci je slavila Francozinja Argeline Tan Bouquet, druga je bila Johanna Holzmann iz Nemčije, tretja pa Jasmin Taylor iz Velike Britanije. Katarina Malenšek je bila 15., Maša Štrakl tik za njo, Špela Mičunovič pa je odstopila v prvi vožnji.

"Prva vožnja je bila bolj rutinska, v njej nisem imel kakšnih večjih težav. Nisem pa tudi imel tistega občutka, da bi se res priganjal oziroma da sem hiter. Bila je nekakšna vmesna varianta, nisem mogel kaj dodati, čas pa je bil kar dober. Za vodilnim sem zaostajal 21 stotink in bil tretji. V drugi vožnji pa se mi je zdelo, da sem dal več od sebe, žal pa nisem naredil skoka, malo sem se zaračunal. Upal sem, da ne bo šlo predaleč, šlo je pa premalo in tako sem dobil dodatne tri sekunde. Tudi na teku sem videl, da bi lahko bil precej hitrejši v primerjavi z drugimi, ki so s tekom bolje opravili. A na koncu, če potegnem črto pod tole Norveško, moram biti zelo zadovoljen," je dejal Jure Aleš, ki v skupnem seštevku svetovnega pokala zaseda tretje mesto in z 987 točkami zaostaja za tri za drugouvrščenim Švicarjem Stafanom Matterjem. Vodilno mesto še naprej zaseda Nicolas Michel, ki je do zdaj zbral 1215 točk.

Zadnja postojanka tekem svetovnega pokala bo Muerren v Švici, kjer bo potekalo tudi mladinsko svetovno prvenstvo, na katerem bosta slovenske barve branili Malenškova in Štraklova. Tekme v Švici bodo na sporedu od 21. do 25. marca.