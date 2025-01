Predsednik Mednarodne smučarske zveze (FIS) Johan Eliasch je podprl idejo o vrnitvi ruskih in beloruskih športnikov na tekmovanja pod okriljem FIS, in sicer bi se ti vrnili pod nevtralno zastavo, kot je bilo to že na preteklih olimpijskih igrah.

Po začetku ruske agresije na Ukrajino so športnikom iz Rusije in Belorusije prepovedali sodelovanje na vseh tekmovanjih, ki potekajo pod okriljem FIS, vključno s tekom na smučeh, deskanjem na snegu, smučarskimi skoki in drugimi disciplinami. Pri FIS so postopoma začeli razmišljati o vrnitvi športnikov iz teh držav, a kljub vsemu ohranili sankcije.

Zdaj se je oglasil predsednik FIS Johan Eliasch in v pogovoru za švedski Radiosporten dejal, da podpira idejo, da se ruskim in beloruskim športnikom omogoči vrnitev na tekme, pri čemer bi, tako kot je bilo tudi na olimpijskih igrah v Parizu, tekmovali pod nevtralnimi simboli. Mednarodni olimpijski komite, Eliasch se bo potegoval za predsedniško mesto, je namreč Rusom in Belorusom dovolil udeležbo v Parizu pod nevtralno zastavo.

"Zelo dobro je tak sistem deloval pri beloruskih in ruskih športnikih na olimpijskih igrah. Športniki niso odgovorni za to, kje so se rodili," je za švedski medij dejal švedsko-britanski poslovnež.

Eliasch je prepričan, da bodo Rusi in Belorusi sodelovali na zimskih olimpijskih igrah prihodnje leto. Foto: Reuters

Dvainšestdesetletnik je prepričan, da bodo beloruski in ruski športniki sodelovali na zimskih olimpijskih igrah v Italiji prihodnje leto, čeprav uradne potrditve o tem še ni. Kot poroča Nettavisen, se bo zelena luč za olimpijsko vrnitev prižgala, če bo Eliasch pridobil soglasje večine upravnega odbora FIS, kar se še ni zgodilo.

Na poletnih olimpijskih igrah v Parizu je pod nevtralno zastavo sodelovalo 15 ruskih športnikov, osvojili so eno odličje.