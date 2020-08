Jakov Fak trenira po svoje

Mesece, ki jih je zaznamovala epidemija novega koronavirusa, so biatlonci izkoristili najprej za počitek, potem tudi za nekatere sponzorske obveznosti, bili so tudi humanitarni.

Po uvodnem delu pripravljalne sezone, ko so zaradi omejitev v glavnem trenirali na Pokljuki, so za njimi naporni sklopi priprav v Obertilliachu v Avstriji. V avgustu so se člani moške ekipe A pod vodstvom trenerja Uroša Velepca, ki mu v letošnji pripravljalni sezoni občasno pomaga Ljubo Tomažič ter fizioterapevtka Ula Hafner, odpravili na 15-dnevne priprave v nemški Ruhpolding. To so ene najbolj pomembnih priprav v celotni sezoni, ker je obseg in intenzivnost treningov največja.

Večjih težav fantje nimajo, zaradi padca na tekaških rolkah ima nekoliko prilagojen program treninga le Rok Tršan. Udeležili so se tudi dveh trening tekmovanj z nemško in avstrijsko izbrano vrsto, kjer je največ pokazal Klemen Bauer, le malo za njim sta bila še mladinec Alex Cisar in Miha Dovžan, zelo vzpodbudno je nastopal tudi povratnik v reprezentanco Mitja Drinovec.

Najboljši slovenski biatlonec in nosilec generacije Jakov Fak na tekmah ni nastopil, saj trenira po nekoliko drugačnemu programu, kot ostali fantje. V tej fazi ima večji obseg treninga, vendar tudi na nižji intenzivnosti, ki pa jo bo dodajal nekoliko kasneje. Opravil je tudi testiranje na Fakulteti za šport, ki je pokazalo dobro pripravljenost.

V Ruhpoldingu je bila na nekoliko krajših pripravah tudi ženska reprezentanca, ki jo vodita Andreja Mali in Lenart Oblak. V reprezentanci je pet deklet, ki zelo pridno trenirajo, zato se od njih pričakuje še korak naprej.

Uroš Velepec odšteva do začetka nove sezone. Foto: Peter Podobnik/Sportida

Trenutno nekoliko odstopata Lea Einfalt, ki je v lanski sezoni prvič osvojila točke svetovnega pokala, in Polona Klemenčič. Pridno jima sledijo tudi Nina Zadravec ter mladinki Nika Vindišar in Tais Vozelj. Dekleta imajo velik motiv, da se približajo svetovnemu vrhu ter se zavedajo, da so poletni meseci ključni za napredek v zimski sezoni.

Obe mladinski ekipi, ženska in moška, pod vodstvom Janeza Mariča in Jureta Ožbolta, se tudi pridno pripravljata na zimo in skušata kar najbolj izkoristiti dobre pogoje na Pokljuki in Obertilliachu. V začetni fazi so bolj uporabljali splošna sredstva treninga, kot so pohodi, kolesarjenje in podobno, sedaj pa vedno več treninga opravijo na tekaških rolkah in na strelišču.

Vse slovenske tekmovalce čaka poletno državno prvenstvo, ki bo 19. in 20. septembra na Rudnem polju na Pokljuki. To bo že delno pokazalo stopnjo pripravljenosti posameznih tekmovalcev in bo koristna informacija za nadaljnji potek treningov do zimske sezone.

Veliko dela in skrbi ima tudi servisna ekipa, kajti obetajo se revolucionarne spremembe v pripravi smuči, saj odslej ne bo več dovoljena uporaba maž na osnovi fluora. Proizvajalci maž pospešeno razvijajo nadomestne produkte, ki pa vsaj zaenkrat še niso na enaki kakovostni ravni, kot dosedanje. Tu bo potrebno veliko iznajdljivosti.