IO SZS o enakosti spolov ter ženskih kvotah v Fis

Fis je zato pozvala nacionalne zveze, da naj že za naslednje kandidature zvišajo kvote žensk na seznamih svojih kandidatur, da bi ta cilj čim prej dosegli.

Že na 52. kongresu Fis, ki bo od 17. do 23. maja prihodnje leto v Royal Cliffu na Tajskem, bo tako morala Slovenija precej povečati število žensk v posameznih odborih.

Slovenija ima ta čas 44 mest v Fis, od tega kar 40 moških in le štiri ženke, kar je 9,4 odstotka. Dogovorili so, da bi tri, ta čas mesta prazna mesta, zagotovo zasedle ženske.

Prav tako pa bodo posamezni odbori panog do konca januarja pripravili podrobne programe slovenskih kandidatov, in to na način, da bi se povišala slovenska ženska udeležba v organih Fis na okrog 15 odstotkov.

Poligon za rolkarje

Direktor SZS Franci Petek je seznanil člane IO, da želi v Nordijskem biatlonskem centu Kranj tamkajšnja občina in sosednja v Naklem pripraviti poligon, da bi se rolkarji v poletnem času umaknili s cest. Ta bi po prvih izračunih stal milijon in 700.000 evrov, SZS pa bi za začetek projekta, ki je šele v fazi gradnje osnovnih načrtov in naj bi se z izvajanjem del začel po smelih načrtih leta 2021, prispevala 50.000 evrov.

Organizacijski odbor (OK) Planica 2023 bo pripravil tudi svetovni pokal v smučarskih tekih, pri tem pa so tokat za dodata člana za omenjeno tekmovanje v OK imenovali predstavnika tekaških klubov Saša Komovca in Roberta Kerštajna.

Za predsednika pododbora Fise za pravila v smučarskih tekih bo SZS predlagala Uroša Ponikvarja. Potrdili so nekaj sprememb etičnega kodeksa zveze, ki so sedaj usklajeni z že sprejetimi akti SZS.

