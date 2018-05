IBU Glazirino kaznoval z dvoletno prepovedi nastopanja in brisanjem rezultatov

IBU kaznoval rusko biatlonko Glazirino

Mednarodna biatlonska zveza (IBU) je izrekla dvoletno prepoved nastopanja Rusinji Jekaterini Glazirini in ji izbrisala vse rezultate med letoma 2013 in 2017. Ruska zveza se bo na odločitev pritožila.

Glazirino so suspendirali med svetovnim prvenstvom 2017 zaradi uporabe nedovoljenih sredstev, zdaj pa jo je IBU kaznovala. Mednarodna zveza je pojasnila, da so prepoved izrekli po preiskavi, ki je temeljila na poročilu preiskovalca Svetovne protidopinške agencije (Wada) Richarda Mclarna. Ta je preiskoval dopinške prakse v Rusiji in na olimpijskih igrah v Sočiju 2014.

Kot kaže, je Glazirina oddala pozitiven dopinški test pred OI 2014, saj so ji izbrisali vse izide od 13. decembra 2013 dalje. Na OI v Sočiju je nastopila, a ni osvojila odličja.

Novica je v javnost prišla skoraj mesec po tem, ko je policija preiskala sedež IBU v povezavi z obtožbami, da so uradniki IBU prikrivali dopinške primere v zameno za 300 tisoč dolarjev, ki so jih prejeli od ruske strani.

Preiskava proti predsedniku in generalni sekretarki še traja

Predsednik IBU Anders Besseberg se je umaknil s položaja, prav tako se je umaknila tudi generalna sekretarka Nicole Resch, ki jo je izvršni odbor IBU začasno suspendiral. Preiskava se nadaljuje.

Ruska biatlonska zveza (RBU) se je na kazen že odzvala. "RBU se ne strinja z odločitvijo IBU in načrtuje braniti pravice in čast biatlonke na Mednarodnem športnem razsodišču v Lozani," so zapisali pri RBU.

"RBU se ozira na to, da ni bilo vložene nobene nove dokumentacije na zaslišanjih v zadnjih dveh letih in pol o biatlonkinem kršenju protidopinških pravil. Končna odločitev tako temelji zgolj na pričanju Grigorija Rodčenkova, čigar resnica in pristranskost sta bili že večkrat uspešno izpodbiti v zaslišanjih drugih ruskih športnikov," so še zapisali pri RBU.

Kaj bo z Gregorinovo?

Pričakovati je mogoče, da bo IBU kmalu končal tudi preiskavo dopinškega prekrška slovenske biatlonke Teje Gregorin, ki je bila pozitivna na olimpijskih igrah v Vancouvru leta 2010. Rezultate s teh iger so ji že brisali. Gregorinova se je medtem že upokojila.