Sanje Marcela Hirscherja po šampionski vrnitvi v svetovni pokal alpskega smučanja so se tragično končale. 35-letnik je v tej sezoni nastopil na treh tekmah. V Söldnu je na veleslalomu osvojil 23. mesto, nato pa je tako v Leviju kot v Gurglu ostal brez točk. Ob iskanju hitrejših zavojev na treningu v domačem Reiteralmu pa je njegova sezona v začetku tega tedna dobila ekspresno končno ločilo. Hirscher si je na treningu strgal križne vezi v levem kolenu, v torek je v Gradcu že prestal operacijo, nato pa se je svojim navijačem javil z videosporočilom, kjer je med drugim tudi opisal dogajanje na treningu.

Marcel Hirscher's comeback season comes to an abrupt end. 💔



The eight-time overall World Cup winner seriously injured his knee during training in Austria and will not be racing again this season. ❌



Wishing you a speedy recovery, Marcel. ❤️#fisalpine pic.twitter.com/kL3VquFlju — Eurosport (@eurosport) December 3, 2024

"Do usodnega trenutka je vse potekalo po načrtih, zelo sem se zabaval. Potem pa se je v sekundi vse spremenilo. "Vse skupaj je res neumno, saj na srečo sploh nisem padel, prišlo je le do zdrsa, nato sem poskušal nadaljevati," v videoposnetku opisuje Hirscher, ki pa je takoj opazil, da se je nekaj zgodilo. "Bil je res grozen občutek, seveda je zdaj vse skupaj zelo grenkega priokusa. Kljub temu je bilo zadnjih osem mesecev zelo lepih in vesel sem, da se mi takšna poškodba ni pripetila pri 25 letih. Takole sem padel tisočkrat in se tisočkrat pobral. Ponedeljek je bil 1.001. Videti je, da je bilo tako namenjeno. Operacija pa je bila uspešna," je še dodal Avstrijec, ki je v tej sezoni nastopal za Nizozemsko, državo svoje mame.

Je 35-letnikove kariere še drugič konec? Foto: Guliverimage

Hirscherjev načrt pred padcem je bil sicer, da bi treniral v Reiteralmu, izpustil veleslalom v Beaver Creeku in se nato v svetovni pokal vrnil v Val d'Iseru 14. in 15. decembra. A zdaj je vse drugače in sezone je zanj konec, še preden se je zares začela. Si bo Hirscher upal poskusiti znova naslednjo zimo? Njegov povratni projekt je bil namreč pravzaprav zasnovan tako, da bi trajal leto dni, tako da vprašanje ostaja v zraku, a je Hirscher v sporočilu poudaril možnost še enega konca kariere: "Morda sem končno končal svojo pot," je še dejal zmagovalec 67 preizkušenj za svetovni pokal in osemkratni dobitnik velikega kristalnega globusa med sezonama 2011/12 in 2018/19.

Pred operacijo se je Hirscher iz bolnišnice pogovarjal še z enim nekdanjim alpskim smučarjem Felixom Neureutherjem, s katerim sta bila v preteklosti tekmeca v svetovnem pokalu, danes pa ju povezuje veliko prijateljstvo. "Marcel je bil med telefonskim klicem razumljivo popolnoma uničen," je Neureuther povedal za Blick. "Spoznanje, da ljubiteljem smučanja ne more več pokazati, česa je v resnici sposoben to zimo, je zanj še posebej težko. V svoji karieri pred tem ni utrpel niti ene poškodbe vezi."

In kako Nemec odgovarja na vprašanje, ali to pomeni dokončno slovo Hirscherja? "Dokler Marcel dokončno ne odgovori na to vprašanje, bo zagotovo vse misli usmeril v rehabilitacijo in premislek. A že zdaj je jasno, da je rehabilitacija po strgani križni vezi pri njegovih letih še posebej težka zadeva," je še dodal Nemec.

Preberite še: