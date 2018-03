Hirscherjev prvi namig o (ne)nadaljevanju kariere

Foto: Getty Images

En velik in dva mala globusa ter najava, da bo o morebitnem nadaljevanju kariere lahko govoril po daljšem počitku. Deja vu? To je bil Marcel Hirscher tako lani kot tudi letos. Najboljši smučar svetovnega pokala se v kratkem podaja na smučarko avanturo v Kanado, nato pa ga čaka selitev v tople kraje. A še pred oddihom je 29-letni Avstrijec storil nekaj, na podlagi česar bi lahko sklepali, da ga bomo še naprej spremljali v tekmovalni vlogi. Podpisal je namreč novo pogodbo z Atomicom, svojim dolgoletnim opremljevalcem smuči in čevljev. Podjetju iz Altenmarkta je obljubil zvestobo do leta 2020.

"Zmagovalne ekipe se ne menja," je ob tem dejal Hirscher. Je s tem namignil, da ostaja v karavani svetovnega pokala? "Marcel ima to svobodo, da se lahko odloči, kakor želi. A glede na to, kako pomembno je bilo zanj, da sklenemo dogovor pred odhodom v Kanado, bi to lahko bil znanilec nadaljevanja kariere," je v pogovoru za ÖRF dejal Christian Höflehner, vodja Atomicove tekmovalne ekipe, v kateri je tudi prva dama svetovnega pokala Mikaela Shiffrin.

Hirscher je vse svoje uspehe dosegel z Atomicovo opremo. Teh pa seveda ni malo. Dovolj bo, če omenimo, da ima ob 58 zmagah v domači zbirki kar sedem velikih kristalnih globusov, ki jih je osvojil v nizu, še deset malih in kar deset kolajn z velikih tekmovanj. Med njimi sta tudi dve zlati olimpijski in štiri s svetovnih prvenstev.