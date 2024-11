V Gurglu si lahko oddahnejo

Snežni kontrolor Mednarodne smučarske zveze (Fis) je prižgal zeleno luč za izvedbo dveh slalomov, ženskega in moškega, za svetovni pokal, ki bosta v Gurglu na Tirolskem v Avstriji 23. in 24. novembra. Mrzle noči in sneg bodo omogočile vrhunske pogoje alpskim smučarkam in smučarjem na progi Kirchenkarpiste v Gurglu, obljubljajo organizatorji.