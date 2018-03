Fourcade ostal brez trenerja, IBU pa bo dobila novega predsednika

Francoski biatlonec Martin Fourcade, zmagovalec svetovnega pokala v sezoni 2017/18 in še šestih pred tem, je ostal brez trenerja. Vodja francoske moške ekipe Stephane Bouthiaux je danes potrdil, da zapušča reprezentanco. Mednarodna biatlonska zveza pa bo septembra na kongresu v Poreču dobila novega predsednika.

Francosko biatlonsko reprezentanco in njenega prvega zvezdnika Martina Fourcada zapušča trener Stephane Bouthiaux. Foto: Sportida

Francoska smučarska zveza konca sodelovanja z 52-letnim Fourcadovim trenerjem Bouthiauxom še ni uradno potrdila.

Na mestu prvega trenerja je Bouthiaux preživel zadnjih 11 sezon, v katerih je Fourcade poleg številnih zmag v svetovnem pokalu (in sedmih velikih kristalnih globusov) prišel še do sedmih olimpijskih medalj na igrah v Pjongčangu in Sočiju.

Slovo od članske reprezentance je uspešni trener, ki je bil zadnja leta neločljivo povezan s Fourcadom, napovedal že pred dnevi v pogovoru za časnik L'Equipe, v prihodnje se namerava posvetiti delu z mladimi v domačem Premanonu.

Predsednik Anders Besseberg se po 26 letih poslavlja

Mednarodna biatlonska zveza bo septembra na kongresu v Poreču dobila novega predsednika. Prvi so kandidata potrdili v švedskem taboru s poslovnežem Ollejem Dahlinom, enim od aktualnih podpredsednikov IBU, ki je tudi predsednik švedske zveze in član tamkajšnjega olimpijskega komiteja.

Anders Besseberg (desno) po 26 letih zapušča mesto predsednika IBU. Foto: Sportida

Zdajšnji predsednik Anders Besseberg IBU vodi od leta 1992, a je letos potrdil, da se za predsedniško mesto ne bo več potegoval. Govoric o kandidatih je veliko, mediji pa so pred tedni poročali tudi o tem, da naj bi tekmovalno kariero končno sklenil sloviti Norvežan Ole Einar Bjoerndalen in se potegoval za mesto predsednika IBU.

Na kongresu v Poreču bodo izbirali tudi prireditelje naslednjih svetovnih prvenstev. Pokljuka bo tam kandidirala za SP 2021, za katerega se je potegovala že na kongresu 2016 v moldavskem Kišinjovu, a ga je dobil ruski Tjumen, kasneje pa je IBU prvenstvo Rusom zaradi znane dopinške afere odvzela.

V primeru neuspeha pa je Pokljuka tudi kandidat za SP 2023.