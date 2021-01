Fis ustanovil novo delovno skupino, seznam poškodovanih smučarjev je izjemno dolg

Pandemija covida-19 je dodobra ustavila tudi številna področja dela v Mednarodni smučarski zvezi (Fis). Zadnje poškodbe v alpskem smučanju pa so prisilile Fis, da oživi delovno skupino z Atlejem Skaardalom in Pernillo Wiberg, ki se bo posvetila prav temu vprašanju. Cilj so spremembe v materialu, ki naj bi postal manj agresiven.

Na problematiko smučanja je v pogovoru za avstrijsko tiskovno agencijo apa nazorno opozoril športni direktor avstrijske ekipe Zoni Giger, ki izpostavlja, da je Fis doslej vedno omejeval le osnovni material, podjetja in servisi posameznih ekip pa so se odzvali s spremembo drugih delov opreme in jo vnovič naredili preveč agresivno.

Z agresivnejšimi materiali so ekipe dosegle tudi večje hitrosti na ožjih in bolj zavitih progah, kjer se nevarnost poškodbe lahko še poveča. Opremljevalci so se, denimo, na spremembo radija v veleslalomu odzvali z modifikacijo spodnjega dela smuči in drugačno zasnovo smučarskega čevlja.

Seznam poškodovanih smučarjev je samo v novi sezoni izjemno dolg. Foto: Reuters

Fis zdaj preverja, kako bi v alpsko smučanje vključili vse pomembne spremenljivke. Vprašanje je, kako ohraniti hitrost brez agresivnih in nevarnih delov. Pri Fis nameravajo v skupen projekt vključiti predvsem strokovnjake za opremo in pripravo opreme.

V naslednji fazi naj bi sledil dogovor s tekmovalnimi direktorji in postavljalci proge, ki bi seznam ukrepov potrdili in morda predlagali dodatne spremembe. "Gre za obraten način reševanja teh vprašanj, kot je bilo to v praksi doslej," pravi Giger.

Seznam poškodovanih smučarjev je samo v novi sezoni izjemno dolg. V moški konkurenci najbolj odmeva poškodba vodilnega v svetovnem pokalu Norvežana Alexandra Aamodta Kildeja, a na seznamu so tudi njegova rojaka Lucas Braathen in Atle Lie McGrath, Američan Tommy Ford, Švicar Mauro Caviezel ... Med smučarkami so med izstopajočimi na seznamu Avstrijki Nicole Schmidhofer in Bernadette Schild, Američanka Alice McKennis Duran, Švedinja Anna Swenn Larsson.

Giger dodaja, da poškodb v celoti ni moč preprečiti, šele praksa pa vedno potrdi, kako učinkoviti so ukrepi za njihovo preprečevanje.