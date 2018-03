Finsko slavje v Tjumnu, zmagovalka svetovnega pokala bo znana v nedeljo

Tjumen, zasledovanje (ženske)

Finka je tekmo začela kot druga, a že po prvem streljanju imela več kot 26 sekund prednosti pred tekmicami. Po napaki na drugem streljanju so jo ujele Bescondova, Dahlmeierjeva in Belorusinja Darja Domračeva. Po novi zgrešeni tarči Finke na tretjem streljanju so jo omenjene prehitele, tako da je zaostajala že 25,3 sekunde.

Toda na zadnjem streljanju je Mäkäräinenova za razliko od tekmic opravila brez napake in prišla znova v vodstvo, skupaj z Bescondovo, ki ji je nato do konca tesno sledila, na koncu pa je imela Finka vendarle malce več moči.

Odločitev o skupni zmagovalki svetovnega pokala bo tako padla na nedeljski tekmi s skupinskim startom. V skupni razvrstitvi ima zdaj Mäkäräinenova 799 točk oziroma pet več od drugouvrščene Slovakinje Anastazije Kuzmine, ta je bila danes šesta in je osvojili mali kristalni globus za zasledovanje. Tretja je Belorusinja Darja Domračeva s 744 točkami.

Slovenk ni bilo štartu.