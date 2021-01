Finale pokala smučarjev tekačev iz Pekinga v Lillehammer

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Finale svetovnega pokala smučarjev tekačev v sezoni 2020/21 bo namesto v Pekingu v Lillhammerju na Norveškem, so potrdili pri Mednarodni smučarski zvezi (Fis).

Po prvotnih načrtih je Fis v Pekingu nameraval s finalom svetovnega pokala izvesti tudi generalko za olimpijske igre 2022.

Zaradi pandemije covid-19 pa so se pri Fisu odločili, da športnikom in funkcionarjem prihranijo pot ter jih ne izpostavljajo zdravstvenim tveganjem in dolgim mednarodnim potovanjem.

Smučarji tekači bodo tako marca v Skandinaviji. Sezono bodo med 19. in 21. sklenili v Lillehammerju, teden dni prej pa bodo tekmovali v Oslu.