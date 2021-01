Tymczasem na Mistrzostwach Norwegii zaprezentował się 22-letni Alexander Yigermal Roeshol Johnson. Być może w przyszłości będzie pierwszym od dwóch dekad czarnoskórym skoczkiem w Pucharze Świata? Trzymamy kciuki! #skijumpingfamily @Skijumpingpl pic.twitter.com/zsyG1AerHf — Adam Bucholz (@Bucholz_Adam) January 19, 2021

Zaradi podnebnih razmer smučarski skoki ne bodo nikoli osvojili Afrike, kjer vladajo drugačne temperature kot denimo v državah z zimsko odejo.

A najdemo tudi na tej celini skakalnice, vendar tiste najmanjše. V začetku prejšnjega stoletja so norveški imigranti zgradili dve manjši napravi – K15 in K25, skakalnici, na kateri sta po informacijah, ki jih imajo na skisprungschanzen.com, najdaljši daljavi 18 in 28 metrov. Verjetno sta to edini napravi v Afriki.

Država znana po izvrstnih tekačih na dolge proge

Zato pa se je v tem tednu začelo govoriti o skakalcu, ki se je leta 1998 rodil v Etiopiji. To je Alexander Yigermal Roeshol Johnson, ki ga je posvojila norveška družina.

Haile Gebrselassie je tlakovat pot v atletiki v Etiopiji in jasno po svetu. Foto: Reuters

Čeprav je Etiopija znana po izjemnih uspehih na poletnih olimpijskih igrah, na katerih so njeni tekači osvojili kar 53 medalj (najbolj poznana sta Abebe Bikila in Haile Gebrselassie - oba sta med drugim postavila tudi svetovni rekord v maratonu), smo na zimskih igrah že videli etiopskega športnika. A je bolj kot ne le sodeloval. Ta mož je bil Robel Zemichael Teklemariam, ki je požel pozornost na zimskih olimpijskih igrah v Tokiu 2006 (83. mesto med 99. tekmovalci) in štiri leta pozneje v Vancouvru (93. mesto med 96 tekmovalci), kjer je nastopil kot smučarski tekač.

Morda pa bomo v bodoče pozdravili še enega etiopskega predstavnika na zimskih olimpijskih igrah. Sicer Alexander Yigermal Roeshol Johnson ne bi posegal po vidnejših uvrstitvah, vendar bi se mu lahko mesto odprlo. Na norveškem državnem prvenstvu v Trondheimu, na njem zaradi covid-19 ukrepov niso skakali najboljši tekmovalci iz svetovnega pokala, je sredi tedna nastopil tudi Johnson. S 108 metri je zasedel 42. mesto in se ni uvrstil v drugo serijo.

Dedek mu je zgradil prvo skakalnico

V pogovoru za skijumping.pl je spregovoril o svoji preteklosti in prvem stiku s smučarskimi skoki: "Posvojila me je norveška družina. Smučarske skoke sem gledal po televiziji in bil navdušen nad tem, kar so skakalci počeli. Mod dedek je živel v bližini gozda na hribovitem terenu in mi je naredil prvo skakalnico. Moji prijatelji so bili prav tako vpeti v smučanje, zato sem se tega športa lotil resno. Uživam v letenju, zlasti ko mi gre dobro. Obožujem, ko mi da dolg skok brco v rit, da se še bolj zavzeto ženem naprej."

Robel Zemichael Teklemariam je brani lbarve Etiopije na zimskih olimpijskih igrah v Torinu (2006) in Vancouvru (2010). Foto: Guliverimage

Njegov osebni rekord znaša 136 metrov, na treningih pa je že večkrat preletel znamko 140 metrov. Sicer se je sprva začel ukvarjati z nordijsko kombinacijo, v kateri je bil tretji na ekipnem šprintu na Nordijskih igrah. "Štartal sem z Matsem Sagbakkenom. Dobro sva se odrezala. Prejšnjo jesen sem izgubil motivacijo zaradi številnih ur treninga smučarskega teka. Zdaj sem osredotočen le na smučarske skoke. Moj cilj je napredovati, da bi lahko nastopil v družbi najboljših norveških skakalcev na Norveškem pokalu. Trenutno sem še v drugem razredu," pravi Johnson, ki bo kmalu doštudiral na tamkjašnji Fakulteti za šport.