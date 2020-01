Ema Klinec odlična v kvalifikacijah

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Karavana svetovnega pokala v ženskih smučarskih skokih je že zbrana v Romuniji, kamor se je preselila z Japonske. Na srednji skakalnici v Rašnovu so v petek potekale kvalifikacije za sobotno tekmo, štiri Slovenke so jih uspešno opravile. Najboljša je bila Ema Klinec, ki je zasedla četrto mesto.

Klinec je z 92 metri in 124,5 točke končala za Avstrijkama Chiaro Hölzl in Evo Pinkelnig ter Norvežanko Maren Lundby. Špela Rogelj je z 90 metri in 113,3 točke zasedla 12. mesto, tik pred Niko Križnar, ki je z enako daljavo zbrala 112,9 točke. Mlada Katra Komar je bila 30., skočila je 83 metrov, zbrala pa 95,5 točke.

Glavni trener Zoran Zupančič je že po tekmah v Sapporu napovedal spremembe v ekipi in do teh je res prišlo, saj je doma ostala Jerneja Brecl.

Tekma bo v soboto na sporedu ob 13. uri.

