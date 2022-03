Eckhoffova potrdila zmago v sprintu, Roeiselandovi svetovni pokal

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V norveškem dvoboju za zmago si je Eckhoffova že na drugem streljanju z napako pridelala kazenski krog in v nadaljevanju je vseskozi lovila Roiselandovo. Ta je tekmici dala priložnost na prvem strelskem postanku stoje, a je za njo morala v kazenski krog tudi Eckhoffova.

Odločitev je pred očmi norveškega kralja Haralda V, ki je obiskal prireditev, padla na zadnjem strelskem postanku, ko je Roeiselandova v kazenski krog zavila drugič, Eckhoffova pa je z brezhibno opravljenim postankom prevzela vodstvo in si priborila tretjo letošnjo zmago, 29. v karieri.

Tretje mesto si je priborila Slovakinja Paulina Fialkova, osma po sprintu, ki je zadela vseh 20 tarč in počasi napredovala na razpredelnici.

Nastopili sta tudi dve Slovenki, ki sta šli v tekmo s precejšnjim zaostankom iz sprinta. Živa Klemenčič je z 52. napredovala na 51. mesto, Nika Vindišar pa si je že po dveh strelskih postankih pristreljala štiri kazenske kroge, kar je bilo dovolj, da jo je Roeiselandova ujela za krog in s tem je bila tekma zanjo končana.

Za Roeiselandovo je izjemna sezona. Dobila je šest tekem svetovnega pokala in prvič tudi skupni seštevek pokala. Osvojila je tudi mala kristalna globusa za seštevka v sprintu in zasledovanju. Na olimpijskih igrah v Pekingu pa je osvojila tri zlate in dve bronasti kolajni.

Danes bo v Oslu še moško zasledovanje, v nedeljo pa veliki finale s tekmama s skupinskim startom, kjer pa slovenskih udeležencev ne bo.

Izidi:

- ženske, zasledovalno (10 km):

1. Tiril Eckhoff (Nor) 29:55,7 (2)

2. Marte Olsbu Roeiseland (Nor) 24,9 (2)

3. Paulina Fialkova (Slk) 50,5 (0)

4. Anais Chevalier Bouchet (Fra) 59,0 (1)

5. Denise Herrmann (Nem) 1:05,2 (2)

6. Lisa Hauser (Avt) 1:11,0 (3)

7. Marketa Davidova (Češ) 1:19,7 (3)

8. Elvira Oeberg (Šve) 1:29,7 (2)

9. Franziska Hildebrand (Nem) 1:34,3 (0)

10. Franziska Preusss (Nem) 1:37,2 (0)

...

51. Živa Klemenčič (Slo) 6:16,2 (2)

. Nika Vindišar (Slo) krog zaostanka Vrstni red v svetovnem pokalu:

1. Marte Olsbu Roeiseland (Nor) 909 točk

2. Elvira Oeberg (Šve) 783

3. Lisa Theresa Hauser (Avt) 665

4. Hanna Oeberg (Šve) 631

5. Anais Chevalier-Bouchet (Fra) 628

6. Dzinara Alimbekava (Blr) 589

7. Denise Herrmann (Nem) 553

8. Dorothea Wierer (Ita) 548

9. Marketa Davidova (Češ) 533

10. Julia Simon (Fra) 529

...

99. Polona Klemenčič (Slo) 8

