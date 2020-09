Fak stopil na najvišjo stopničko

Biatlonci so ne na Pokljuki pomerili za državne naslove v poletnem biatlonu v sprintu. Rezultati kažejo podobno sliko kot v minulih sezonah. Še naprej je najboljši Jakov Fak (ŠD Pokljuka), ki je kljub strelski napaki za 14,9 sekunde ugnal Klemna Bauerja (Ihan) in za dobrih 36 Roka Tršana (TSK Logatec). Slednja sta streljala brezhibno.

V absolutni konkurenci je četrto mesto osvojil Matic Repnik (Ihan), ki je bil najboljši med mlajšimi člani in presenetil tudi nadarjenega Alexa Cisarja (Triglav), ki je za njim zaostal 4,6 sekunde, a predvsem zaradi nezbranosti na prvem streljanju, kjer je Cisar zgrešil tri tarče. Med mladinci je bil najboljši Mark Vozelj (Triglav).

Velepec: Primerjava nima pravega smisla

Lea Einfalt je državna prvakinja v poletnem biatlonu. Foto: Vid Ponikvar V ženski konkurenci je s kazenskim krogom slavila Lea Einfalt (Triglav), presenečenje pa je pripravila drugouvrščena Bohinjka Lena Repinc, ki je edina v ženski konkurenci zadela vseh 10 tarč in kot mladinka z zaostankom 17,6 sekunde v absolutni konkurenci zasedla drugo mesto. Za njo so se zvrstile tekmovalke Triglava Polona Klemenčič, Nina Zadravec in Tais Vozelj, ki pa so skupaj zbrale kar osem kazenskih krogov in se spopadle za tretje mesto.

"Kdo je zmagal, je zame manj pomembno. Tukaj izide bolj primerjam z lanskimi dosežki, čeprav je zaradi svetovnega prvenstva letos proga nekaj daljša. S tega vidika sem zadovoljen. Tudi primerjava med sabo tukaj nima pravega smisla, saj so rolke specifične in nekateri to tehniko res obvladajo, nikakor pa to ni primerljivo s smučmi," je za STA povedal glavni trener slovenske reprezentance Uroš Velepec.

Glavnemu trenerju slovenske reprezentance Urošu Velepcu je žal zgrešenega strela Jakova Faka. Foto: Vid Ponikvar

O samih tekmovalcih pa je dodal: "Tukaj smo imeli 11 dni treningov, zadnji teden je bil zelo intenziven in vsi so utrujeni. Jakov je nastopil odlično, žal mi je le za zgrešen strel, saj mislim, da bi lahko tekmo končal tudi z ničlo. Pri Alexu Cisarju pa mislim, da se je videla nervoza v članski konkurenci. Ko pa enkrat zgrešiš tri strele na prvem postanku, se v nadaljevanju težko zbereš, saj veš, da si na strelišču pustil minuto in 10 sekund."