Deskarji brez tekem v Lackenhofu

Deskarji bi v Avstriji morali nastopati kmalu po novem letu, 5. in 6. januarja. Foto: Morgan Kristan/Sportida

Potem ko so bili organizatorji zaradi mehke proge primorani odpovedati četrto tekmo svetovnega pokala v italijanski Carezzi, bodo deskarji v alpskih disciplinah zaradi vremenskih razmer ostali tudi brez tekem v avstrijskem Lackenhofu, je danes sporočila avstrijska smučarska zveza.

Deskarji bi v Avstriji morali nastopati kmalu po novem letu, 5. in 6. januarja, a so organizatorji zaradi visokih temperatur za ta letni čas in neugodne vremenske napovedi že danes sporočili, da jim ne bo uspelo zagotoviti dovolj snega za pripravo tekem najvišje ravni.

Tako kot lani sta bili za Lackenhof predvideni dve tekmi, paralelni veleslalom in ekipna tekma, a so ju organizatorji zdaj vrnili Mednarodni smučarski zvezi (Fis). Zaenkrat še ni znano, ali bodo za ti tekmi našli drugo prizorišče.

Če ne bo še kakšne odpovedi, prva tekma v letu 2020 deskarje tako čaka 11. januarja v Švici.

