Slaba volja v Carezzi: neregularne razmere odnesle tekmo

V slovenskem taboru so z odpovedjo tekme najbrž precej nezadovoljni, saj so bili v odličnem položaju.

Tim Mastnak, celo najhitrejši v kvalifikacijah, in Rok Marguč, osmi v predtekmovanju, sta se brez težav uvrstila v četrtfinale, medtem ko je Žan Košir, deseti v prvem delu tekmovanja, še čakal na svoj nastop.

Tekmo so prekinili po vožnji para Mastnak - Dmitrji Karlagačev v osmini finala. Ruski tekmovalec je na rdeči progi grdo padel in pri tem zlomil desko, na istem mestu sta v sneg zgrmela in odstopila tudi Margučev tekmec Edwin Coratti in Maurizio Bormolini.

Po padcu ruskega deskarja je bila tekma nekaj časa prekinjena, saj si je organizator prizadeval urediti progo in zagotoviti enakovredne razmere na obeh progah. Ker jim to ni uspelo, so po sestanku vodij reprezentanc tekmo odpovedali.

Deskarjem bodo priznali FIS-točke, medtem ko točk svetovnega pokala ne bodo razdelili, niti ne bodo obveljali rezultati iz kvalifikacij.

To je bila zadnja deskarska preizkušnja v tej zimi. Naslednja bo na sporedu 5. januarja, ko se bodo deskarji v Lackenhofu v Avstriji pomerili v paralelnem veleslalomu.

Gloria Kotnik, peta v Cortini d'Ampezzo, je bila s 23. mestom prepočasna za uvrstitev v izločilne boje.