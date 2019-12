Urška Pribošič deveta, Naj Mekinc 21. v Atlanti

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Devetindvajsetletni deskarki z Bleda se je finale šesterice, kamor so se uvrstile tri Japonke, dve Američanki in Kanadčanka, izmuznilo zgolj za tri točke. V finalu je bila najboljša Japonka Reira Iwabuchi, ki se je tako veselila druge letošnje zmage in hkrati zmage v skupnem seštevku te discipline. Japonski uspeh je z drugim mestom dopolnila Komoko Murase, tretja pa je bila Kanadčanka Brooke Voigt, v skupnem seštevku discipline druga.

Urška Pribošič je z dvema devetima mestoma, enim 12. (Cardrona, Nova Zelandija) in 18. (Peking, Kitajska) v skupnem seštevku discipline zasedla 12. mesto.

Spektakularno tekmo so izpeljali na stadionu moštva Atlanta Braves, ki nastopa v ameriški ligi v baseballu MLB. V moški konkurenci je slavil Chris Cornig, aktualni svetovni prvak v disciplini snežni park (Slopestyle), ki je zanesljivo zmagal tudi v skupnem seštevku discipline. Drugi je bil Kanadčan Nicolas Laframboise, zmagovalec Modene, tretji pa Japonec Ryoma Kimata. Lafframboise in Kimata sta se za Cornigom zvrstila tudi v skupnem seševku discipline.

Mekinc do rezultata sezone

Edini slovenski moški predstavnik na tekmi, Naj Mekinc, je z 21. mestom dosegel najboljši rezultat v tej sezoni ter izenačil najboljši dosežek v svetovnem pokalu. Osemnajstletni Ljubljančan je v big air delu sezone osvojil še 30., 26. in 29. mesto, kar je v skupnem seštevku discipline zadostovalo za 37. mesto med 74 uvrščenimi deskarji.

Deskarje v prostem slogu januarja v Švici čaka nadaljevanje sezone v disciplinah snežni park in snežni žleb.

