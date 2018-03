Tim in Gloria sta se od sezone poslovila kot deseta

Deskanje, Winterberg, ekipna tekma

V Winterbegu se je z ekipno tekmo v paralelnem slalomu končal svetovni pokal v deskanju na snegu. Ekipno preizkušnjo, ki so jo tekmovalci vzeli bolj za zabavo kot zares, sta dobila Italijana Nadia Ochner in zmagovalec sobotne posamične tekme Roland Fischnaller, ki sta bila v finalu boljša od Avstrijcev Andreasa Prommeggerja in Claudie Riegler.