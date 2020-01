Konec slovenskih nastopov na Rogli, izpadel tudi Mastnak

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Rogla danes gosti že osmo tekmo svetovnega pokala v deskanju na snegu zapored. Na četrtem paralelnem veleslalomu te zime je v kvalifikacijah nastopilo šest Slovencev, v izločilne boje pa se je uspelo prebiti le Timu Mastnaku. Ta je nato tekmovanje končal v osmini finala, ko je izgubil dvoboj s Poljakom Oskarjem Kwiatkowskim. Poleg Mastnaka so v kvalifikacijah nastopili še Rok Marguč, Žan Košir in Gloria Kotnik, priložnost sta dobila še Sara Goltes in Jernej Glavan.