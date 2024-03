Za konec sezone imeniten uspeh Glorie Kotnik in Žana Koširja

To je največji uspeh katere koli slovenske deskarske dvojice na dosedanjih 23 ekipnih tekmah v zgodovini in druge slovenske stopničke v sezoni, na tekmah posameznikov jih ima Tim Mastnak.

Slovenka dvojica, ki je v Winterbergu le za šest stotink sekunde zaostala za Italijanoma Danielejem Bagozzo in Lucio Dalmasso, je v seštevku treh ekipnih tekem zasedla četrto mesto, v pokalu narodov je bila Slovenija peta.

Slovenca sta tekmovanje začela v osmini finala, njena prva tekmeca sta bila Švicarja Dario Caviezel in Ladina Jenny. Potem ko Caviezel ni prišel do cilja, Kotnik ni imela težjega dela za prepričljivo zmago, bolj na tesno je šlo v naslednjih dvobojih. V četrtfinalu sta za šest stotink sekunde premagala najboljšo dvojico sezone Avstrijca Andreasa Prommeggerja in Sabine Schöfmann, v polfinalu pa sta morala Slovencema za 15 stotink sekunde priznati premoč še Nemca Elias Huber in Cheyenne Loch.

Gloria Kotnik se je italijanski tekmici dobro upirala vse do konca napetega finala, zaostala je za vsega štiri stotinke sekunde. Foto: Guliverimage

Že takrat je bilo jasno, da bosta Sloveniji priborila prve stopničke v zgodovini ekipnih tekem, najboljša slovenska uvrstitev doslej je bil peto mesto. Prvo zmago pa sta jima preprečila Italijana. Bagozza je razpoloženemu Koširju zadal edini poraz v posamičnih vožnjah, hitrejši je bil za dve stotinki sekunde, Kotnik se je vse do konca odlično upirala tekmici, a na koncu zaostala šest stotink.

Preberite še: